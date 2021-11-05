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男結婚邀同事被檢舉「不當謀利」 公司要求退禮金、建議離職

香港01 / 凱薩琳
大陸一名男子邀請同事參加婚禮，事後卻被檢舉是「不正當謀利」，並遭公司要求退回禮金。 示意圖／ingimage
大陸一名男子邀請同事參加婚禮，事後卻被檢舉是「不正當謀利」，並遭公司要求退回禮金。 示意圖／ingimage

大陸重慶一名男子結婚宴席請了一些同事參加，被同事舉報他「涉嫌謀取不正當利益」，被公司要求退還23名同事人情共4389元人民幣（約新台幣19100元），平均一人不到200元人民幣（約新台幣870元），又遭處罰甚至建議離職。事件引起熱議，有人認為舉報同事太缺德，也有人説「結婚請同事本來就要小心，不知是人是鬼」。

重慶廣播電視台報導，28歲的陽先生任職一家兒童用品公司監察員，負責監督各門市營運。9月19日他在重慶舉辦了婚禮，邀請了一些熟識的同事參與。不料婚宴結束不久，公司上司說有同事舉報他「謀取不正當利益」，要求他把23位同事的禮金總共4389元人民幣（約新台幣19100元）全部退還。

陽先生退還後，總公司突然又在全公司範圍內通報並處罰他，包括將他調離重慶分公司。陽先生感到委屈，他說請的都是熟人，沒謀利的意思，16位是各門市負責人、其餘7位是同部門同事，平均一人收不到200元（約新台幣870元）。10月27日，他對處罰提出異議，希望公司撤回，但公司沒回覆訴求，更建議他離職。

大陸官方人民網微博轉貼了事件，引起網上熱烈討論。有人認為收不到200元（約新台幣870元）還包一餐飲宴，簡直是良心價，吃完還要舉報，同事心地太差，不如早些離職遠離這種人。也有人認為身為公司監察員，職位本來就敏感要避嫌。

網友熱議「早點離職吧，遠離這樣的同事」、「結婚請同事本來就要小心，不知道是人是鬼」、「結婚是私事，至於邀請門店負責人參加嗎？恐怕本來目的就不純粹」、「每人不到200（約新台幣870元），還退了，熱鬧看了，還白嫖了一頓飯。嫖完把人家的飯碗還給踢了，真缺德。舉報的人缺德，這個公司更缺德！」

陽男公司函文要求他退回結婚時收的同事禮金。圖／重慶廣電微博截圖
陽男公司函文要求他退回結婚時收的同事禮金。圖／重慶廣電微博截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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