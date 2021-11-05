快訊

最新！「這縣市」AZ、BNT疫苗上平台直接向院所預約接種

會議紀要曝！交通部為基捷爭議拜會 北市「沒意見」

10歲童「圖釘放嘴裡」走動聊天 下秒吞肚呼吸急促險丟命

香港01 / 李納德
大陸一名男童誤將3公分長的圖釘吞下肚。圖／微博影片截圖
大陸一名男童誤將3公分長的圖釘吞下肚。圖／微博影片截圖

小孩子不知危險，竟然連圖釘都敢放進嘴巴！大陸江蘇1名10歲男童在學校拔出1顆圖釘放入口中玩，期間還走去和同學聊天，結果不慎將圖釘吞落肚，其後呼吸愈來愈急促，需緊急送院搶救。醫生檢查後，發現約3公分長的圖釘掉入氣管內，擔心會堵住氣管令人體缺氧並危及性命，需馬上做氣管鏡下異物取出手術，花了1小時成功取出圖釘，成功挽回一命。男童母親知道詳情後坦言氣得「真的很想揍他」，但看見兒子受苦，她也很難受。

事發於11月3日，江蘇淮安10歲男童小明（化名）一時貪玩，下課在教室拔下1顆圖釘放入口中，其後還去跟同學聊天，卻不慎將圖釘吞下。老師知道後立即通知家長，並送小明入院，他當時他已出現呼吸急促，相信圖釘在體內位置愈來愈深，情況危急。

淮安市第一人民醫院醫生顧東升指，男童入院後馬上進行支氣管鏡檢查，發現支氣管內的確有個圖釘狀異物，被氣管內的軟骨環卡住，可能會堵住氣管，導致空氣進不去又出不來，人體可能因缺氧而有生命危險。X光片無法顯示圖釘膠的部分，但見到整顆圖釘足足有3公分長。

醫生馬上為小明做氣管鏡下異物取出手術，幸運的是圖釘跑到右側支氣管，如果掉到左側很可能引起生命危險，最終他們花了1小時順利將圖釘完整取出，小明完成手術後仍要留院觀察。顧醫生續指，若異物無法通過氣管鏡取出，將需開胸切開氣管，或會影響孩子健康。他又提醒家長切勿讓孩童將異物放入口裡玩，這樣很容易吸入氣管造成生命危險。如果是幼兒口裡有東西時，則千萬不要讓他撞到、跌倒，否則吞下時亦可能發生意外。

圖釘落入男童支氣管位置，恐危及生命。圖／微博影片截圖
圖釘落入男童支氣管位置，恐危及生命。圖／微博影片截圖

小明的母親受訪指，兒子應該是在學校拔下圖釘放入口玩，一不小心就吞進去，得知情況後已明白確實很危險，「我肯定很著急呀，那時候真的很想揍他，但是看到他很痛苦，我也很難受」。

事件令網友大嘆小孩子千萬別玩得這麼頑皮，「這種東西就不要放進嘴裡」、「真的要把小朋友看好」。然而，也有人認為類似將異物放入口的事件經常發生，直言無論家長、老師、小孩的安全意識有待提高，更認為「家長教育不到位」，家長其實有責任規勸別亂玩。

延伸閱讀：

食酸菜魚恐染梅毒！鍋中撈出染血膠布　食客堅持廚師檢測驚揭染病

網曝湖南女嬰睡垃圾堆食餿水　當局：父親疏於養育暫由福利院撫養

文章授權轉載自《香港01》

手術 支氣管

延伸閱讀

狼師猥褻15幼女200次 妻眼中的「好老公」被判死緩

北京網紅柴犬「賣身抵債」 2000元起拍價狂飆至逾70萬元成交

香奈兒新款「假劉海」賣近60萬元 大陸網友驚呼

影／男童18層樓頂玩跳遠 目擊者：隔著螢幕都覺得腿軟

相關新聞

最健康婚鬧！友準備「40公斤槓鈴」 霸氣新娘舉起深蹲20下

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。大陸近日流傳婚鬧片段，好友為了「惡整」新娘，竟準備1個40公斤重的槓鈴，挑戰她現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約新台幣435元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，反令好友嚇得急急叫停。

10歲童「圖釘放嘴裡」走動聊天 下秒吞肚呼吸急促險丟命

小孩子不知危險，竟然連圖釘都敢放進嘴巴！大陸江蘇1名10歲男童在學校拔出1顆圖釘放入口中玩，期間還走去和同學聊天，結果不慎將圖釘吞落肚，其後呼吸愈來愈急促，需緊急送院搶救。醫生檢查後，發現約3公分長的圖釘掉入氣管內，擔心會堵住氣管令人體缺氧並危及性命，需馬上做氣管鏡下異物取出手術，花了1小時成功取出圖釘，成功挽回一命。男童母親知道詳情後坦言氣得「真的很想揍他」，但看見兒子受苦，她也很難受。

男結婚邀同事被檢舉「不當謀利」 公司要求退禮金、建議離職

大陸重慶一名男子結婚宴席請了一些同事參加，被同事舉報他「涉嫌謀取不正當利益」，被公司要求退還23名同事人情共4389元人民幣（約新台幣19100元），平均一人不到200元人民幣（約新台幣870元），又遭處罰甚至建議離職。事件引起熱議，有人認為舉報同事太缺德，也有人説「結婚請同事本來就要小心，不知是人是鬼」。

香奈兒新款「假劉海」賣近60萬元 大陸網友驚呼

網友近日曝出法國奢侈品品牌香奈兒在中國上架一款售價1萬3500元人民幣（約台幣58.8萬元）的「假劉海」，引發熱議。

1杯下去渾身舒坦？復旦上海醫學院「病歷卡奶茶」爆紅

復旦大學上海醫學院自製的「病歷卡奶茶」近日在網路爆紅，這款奶茶外層包裝風格就像醫師開具的處方單，包裝上印有「內服良藥」、...

復旦教授獲頒中國自然科學一等獎 證書竟放布袋

中科院院士、復旦大學教授趙東元，獲頒中國自然科學領域最高獎項的「國家自然科學一等獎」。11月3日從北京人民大會堂領獎回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。