快訊

最新！「這縣市」AZ、BNT疫苗上平台直接向院所預約接種

會議紀要曝！交通部為基捷爭議拜會 北市「沒意見」

最健康婚鬧！友準備「40公斤槓鈴」 霸氣新娘舉起深蹲20下

香港01 / 安祖娜
大陸網路瘋傳婚鬧影片，一位新娘接受好友的挑戰，現場舉起40公斤重的槓鈴做深蹲。 圖／搜狐網站圖片
大陸網路瘋傳婚鬧影片，一位新娘接受好友的挑戰，現場舉起40公斤重的槓鈴做深蹲。 圖／搜狐網站圖片

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。大陸近日流傳婚鬧片段，好友為了「惡整」新娘，竟準備1個40公斤重的槓鈴，挑戰她現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約新台幣435元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，反令好友嚇得急急叫停。

大陸網絡流傳片段，居於山東煙台市的曲姓女子日前與男友舉辦婚禮，大婚之日好友當然不會放過惡整機會，竟然準備了1個40公斤重的槓鈴「鬧一下她」，要求她現場負重做深蹲。

曲姓新娘指，自己一向有健身習慣，不過籌備婚禮的過程非常忙碌，「結婚前一陣子不怎麼鍛鍊了」，因此的友人便想到這方法「報復」一下她。為了保持婚禮的喜慶氣氛，朋友出動銀彈攻勢，要求新娘負重做深蹲，以10下起跳，每1下可獲得100元人民幣（約新台幣435元）。

沒想到新娘即使沒練習仍保持體能，輕輕鬆鬆便背起槓鈴做了20下深蹲，更打算繼續做下去，反嚇得友人連忙叫停。最終新娘的霸氣舉動讓她賺得2000元人民幣（約新台幣8711元），事後她更笑稱感到「有點遺憾，我覺得我還能做得更多」，又甜蜜稱新郎雖然一直在幸災樂禍，但事後也有上陣與她齊上齊落。

影片被上傳至網上後引來熱議，不少網友大讚這種充滿歡樂的惡整更適合於婚禮出現，「這比惡俗婚鬧，好玩一千倍」、「辦喜事就玩這些不行嗎」。也有人開玩笑稱日後要有樣學樣，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲到讓他破產」、「現在真的是沒有一點才藝和身體質素都不敢結婚了」。

延伸閱讀：

對方欲索回十多萬元「打賞」　河南女網紅與粉絲見面後被殺

霸氣嫁妝！新娘帶288隻豬出嫁　親友爆料揭家庭背景促成戰略婚姻

文章授權轉載自《香港01》

婚禮 人民幣 結婚 健身

延伸閱讀

2男1女路邊左牽手右親吻影片瘋傳 男主角親述又亂又綠毀三觀內情

北京網紅柴犬「賣身抵債」 2000元起拍價狂飆至逾70萬元成交

香奈兒新款「假劉海」賣近60萬元 大陸網友驚呼

1杯下去渾身舒坦？復旦上海醫學院「病歷卡奶茶」爆紅

相關新聞

最健康婚鬧！友準備「40公斤槓鈴」 霸氣新娘舉起深蹲20下

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。大陸近日流傳婚鬧片段，好友為了「惡整」新娘，竟準備1個40公斤重的槓鈴，挑戰她現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約新台幣435元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，反令好友嚇得急急叫停。

10歲童「圖釘放嘴裡」走動聊天 下秒吞肚呼吸急促險丟命

小孩子不知危險，竟然連圖釘都敢放進嘴巴！大陸江蘇1名10歲男童在學校拔出1顆圖釘放入口中玩，期間還走去和同學聊天，結果不慎將圖釘吞落肚，其後呼吸愈來愈急促，需緊急送院搶救。醫生檢查後，發現約3公分長的圖釘掉入氣管內，擔心會堵住氣管令人體缺氧並危及性命，需馬上做氣管鏡下異物取出手術，花了1小時成功取出圖釘，成功挽回一命。男童母親知道詳情後坦言氣得「真的很想揍他」，但看見兒子受苦，她也很難受。

男結婚邀同事被檢舉「不當謀利」 公司要求退禮金、建議離職

大陸重慶一名男子結婚宴席請了一些同事參加，被同事舉報他「涉嫌謀取不正當利益」，被公司要求退還23名同事人情共4389元人民幣（約新台幣19100元），平均一人不到200元人民幣（約新台幣870元），又遭處罰甚至建議離職。事件引起熱議，有人認為舉報同事太缺德，也有人説「結婚請同事本來就要小心，不知是人是鬼」。

香奈兒新款「假劉海」賣近60萬元 大陸網友驚呼

網友近日曝出法國奢侈品品牌香奈兒在中國上架一款售價1萬3500元人民幣（約台幣58.8萬元）的「假劉海」，引發熱議。

1杯下去渾身舒坦？復旦上海醫學院「病歷卡奶茶」爆紅

復旦大學上海醫學院自製的「病歷卡奶茶」近日在網路爆紅，這款奶茶外層包裝風格就像醫師開具的處方單，包裝上印有「內服良藥」、...

復旦教授獲頒中國自然科學一等獎 證書竟放布袋

中科院院士、復旦大學教授趙東元，獲頒中國自然科學領域最高獎項的「國家自然科學一等獎」。11月3日從北京人民大會堂領獎回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。