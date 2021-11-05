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北京網紅柴犬「賣身抵債」 2000元起拍價狂飆至逾70萬元成交

聯合新聞網香港01 / 撰文：陳進安
登登最終最終竟以160,010元成交（約新台幣70萬元）。（阿里拍賣）
登登最終最終竟以160,010元成交（約新台幣70萬元）。（阿里拍賣）

中國大陸一隻名為「登登」的雄性成年日本柴犬近日成為網紅，因北京朝陽法院決定以司法拍賣的方式，為其找個家，結果市場價、起拍價均為人民幣500元（約新台幣2180元）的登登，最終竟以160,010元（約新台幣70萬元）成交。

拍賣頁面顯示，登登身高約40公分，體長50公分，體重約14公斤，即將8歲，已絕育，目前寄存於北京寵樂會信息服務中心。據《現代快報+》報道，登登4歲時即被肖姓主人送到寄養中心，一住就是1300多天，期間肖男拖欠了6萬多元（約新台幣26萬元）寄養費。朝陽法院的法官為此多次打電話、張貼公告，但始終聯繫不上肖男。

由於中心支出日益增加，北京朝陽法院遂在2018年11月對登登進行首次司法拍賣，當時由於法院拍賣寵物不常見，可愛的登登旋即成為網紅。不過遠在海外的肖男此時卻主動聯繫了法官，並支付了寄養費、狗糧費等，拍賣遂被撤銷。然而，是次和解後，肖男未按期接走登登，繼而又產生了新的寄養費用，朝陽法院於是近日決定對登登再次上拍。

周三（3日），法院在阿里拍賣平台對登登進行公開拍賣，其市場價、起拍價均為500元（約新台幣2180元），然而讓人想不到的是，拍賣價格竟從500元（約新台幣2180元）一路飆升，至周四（4日）下午2時37分，經過664次競價、267次延時後終於成交，成交價達160,010元（約新台幣70萬元）。

這場拍賣總共吸引了480人報名，157640次圍觀，期間多位競買人陷膠著。而有業內人士表示，司法拍賣是非常嚴肅的事，競買人應按照實際意願參加、出價，悔拍者將承擔沒收保證金、補齊差價等法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》

法拍 寵物 柴犬

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