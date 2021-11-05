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2男1女路邊左牽手右親吻影片瘋傳 男主角親述又亂又綠毀三觀內情

香港01 / 撰文：奶茶妹
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（影片截圖）
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（影片截圖）

最近網路瘋傳一條令網友震撼無比的影片，片中2男1女在路邊，光天化日之下，女生坐在其中一個男生的大腿上，而2名男子搶著對她又親又抱，女生也沒有抗拒。這「貴圈真亂」的畫面，令網友議論紛紛，更引出了片中男子親自解釋，沒想到牽扯出一個又亂又綠的故事。

在中國大陸瘋傳的影片中所見，一名女子露出長腿，坐在男生的大腿上，二人對女生噓寒問暖，右邊的男生更對她上下其手，時而摸頭，時而撫腰。同一時間，左邊男生又牽著女生的手細細端詳，二人更低頭密密傾，情話綿綿，而加右邊的男子又突然自己掌摑自己，另類路邊3P令路人側目。

影片在網上瘋傳之後，一眾網友柯南上身，紛紛討論到底發生了甚麼事。眼見群情洶湧，右邊沒有戴帽子，自己打自己的男生，終於現身親述案情。他表示，自己跟片中的女子是網戀關係，已經在網上談了2年戀愛（也有報導指談了5年）。直到二人相約見面的那一天，女生卻帶著另一個男生出現了，女更向他表示，那是她的男朋友。

結果左邊女生聲稱的男朋友，跟右邊的網戀男，二人大眼瞪小眼，更一時情緒激動動了手，沒想到卻誤傷了女生，二人急忙停手，細心查看女生的傷勢，因此就出現了網絡上瘋傳的影片場面！

那麼到底為什麼男生會自己打自己呢？原來女生坐在他的大腿上，他替女生檢查時，情不自禁想親吻她，沒想到女生卻拒絕了他。他覺得自己被徹底綠了，便把氣出在自己身上，對自己打了幾巴掌，就是「想保護她，不想再讓她受傷」。

不少網友看到他的自之後都大為搖頭，直指「毀三觀」，指責男生愛得太卑微，而女生「也太噁心了」，揶揄她應該順水推舟，來個左擁右抱。網戀男最後也表示，自己已經跟女生分手，引來網友打趣，指他應該跟男友在一起，就皆大喜歡。

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文章授權轉載自《香港01》

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