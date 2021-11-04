9成工資儲蓄、年花不到百元購衣 南京女靠節儉買兩房引熱議

在中國大陸，「女子畢業9年摳出兩套房」近日上了熱搜，名為王神愛的事主每月工資儲蓄率高達90%，一年只用不到100元人民幣（約等於新台幣435元）來買衣服，甚至日用品全靠抽獎、交通費全靠領券等。

得益於這種極度節儉的意識，今年32歲的她已經在江蘇南京擁有了兩套房子，被指是「摳出三室一廳」。不過對於這種生活方式，網友反應兩極，有人認為這只是活著，而不是生活，也有人不解道：「節儉為什麼還要被嘲笑？」

今次熱搜內容源自由陳曉楠主持的訪談類節目《和陌生人說話》，該節目關注到豆瓣一個有近百萬成員的社區大組「摳組」，冀了解何以如此多年輕人選擇在物質豐富的時代主動降低物慾，而王神愛正是「摳組」的資深成員。

據介紹，王神愛出生於南京，目前任職於一間廣告公司，並非富二代。由於從小缺乏安全感，大學還沒畢業時，她就靠著打工的薪水在家附近的城鎮買了一間小房子。

正式出了社會後，王神愛更是瘋狂省錢、存錢，既從不買奢侈品，也不和同學、同事聚會，每年花在衣服上的費用都不超百元，除了內衣褲外，她幾乎所有衣服都是從朋友處拿的。至於飲食，她會盡量買折價的即期品，化妝品則只用最基本的保養品。

另外，她還會把各大APP上的優惠、抽獎等挨個點一遍，「抽不到手機，還抽不到手紙嗎？」為此，她家中堆滿了衛生紙、垃圾袋、洗衣精等。

靠著將90%收入用作儲蓄，王神愛大學畢業9年已貸款買下兩間房子。不過這不代表王神愛改變了節儉的生活態度，現在她與丈夫、女兒三口之家一年才花不到200元（約等於新台幣871元）水電費，即使算上女兒幼兒園的費用，全家每月生活費也只有2000元（約等於新台幣8716元），「我已經達到最低檔次的財富自由」。對王神愛而言，她追求的就是極簡生活，即「如非必要勿增實體」。

這種生活方式隨即引起網友熱議，不少人表達支持，「不要小看小錢」、「每個人都有自己的活法，只要自己快樂就好」、「實際上大多數人開源的能力和途徑都有限，節流卻是人人都能做的事，就看你節到什麼程度而已」。

不過也有很多人不認同，認為除了買房子，世上還有很多美好的事物值得體驗，「這樣活著的意義在哪裡？」更有網友攻擊她「苛刻孩子，吃糠咽菜」，或者說她很病態。

對此，王神愛發文表示，其採訪用了3天多拍攝，最後剪成半小時，很多話被刪減了，包括大量「尊重每個人的消費觀」這樣的話。

她強調自己沒有倡導不花錢，「禍不及家人，我沒有做任何傷天害理的事情，請不要連著我家人一起罵」；又澄清自己和丈夫靠公積金就可以覆蓋房貸，孩子沒吃過一點苦。

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文章授權轉載自《香港01》