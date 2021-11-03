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路邊雜誌廣告像在等車 計程車司機險中招：都以為有人在那等

香港01 / 安祖娜
看似在路邊等車的男子，其實是雜誌封面相片。 圖／fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片
看似在路邊等車的男子，其實是雜誌封面相片。 圖／fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片

除了路面交通情況，計程車司機最留意的當然是會否有人截車。有司機早前貼出相片，指香港中環滙豐銀行總行對面有1個巨型廣告版，上面印有最新的雜誌封面。從遠處看過去，就像個男子站在馬路邊等車，令不少計程車司機都看錯，不禁笑指「搞到我整天都以為有人在那等車」。

有司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指近日駛經中環滙豐銀行總行附近時，總會看到1個巨型雜誌廣告版，貼上最新的雜誌封面。最新一期封面的男子穿起西裝，側身向著馬路方向，從遠處看就像個正在等車的人。

該雜誌廣告為不少司機造成錯覺，有人不禁崩潰直呼「最恨那張死人海報！搞到我整天都以為有個人在那等車」，更直言常常都開到路邊想接客。亦有人指若白天開到那裡，則會清晰看到廣告，較少機會認錯，但也開玩笑稱，「他好像整晚都招不計程車」、「如果有一天真有人站在那邊招計程車，會不會被誤以為是假人？」

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文章授權轉載自《香港01》

廣告 計程車

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