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便秘男通腸用30cm木棍插肛「無法自拔」 醫生︰比患者描述更粗大

香港01 / 撰文：凱薩琳
男子體內的木棒又重又滑，醫生費了不少功夫才夾出。腸鏡照到棒狀異物遠比患者描述得更加粗大，幾乎突破直腸。（沈陽日報）
男子體內的木棒又重又滑，醫生費了不少功夫才夾出。腸鏡照到棒狀異物遠比患者描述得更加粗大，幾乎突破直腸。（沈陽日報）

遇上便秘，有何解決方法？早前瀋陽一名男子往急症室求診，指因為便秘難忍，於是用一根擀麵用的木棍插入肛門通便，男子稱插入約半條後因太累睡著，不料早上起床時發現整根木棍完全插入體內，無法取出，需求醫解決。

據中國大陸媒體報道，瀋陽市第五人民醫院內鏡診療中心副主任王巍醫生為該男子檢查時，發現男子肚臍對上5厘米處有硬物腫脹，下腹部輕壓痛，能摸到異物佔據整個直腸；手指伸入肛門已可觸及木棍尾端。結腸鏡顯示直腸內清晰可見一棒狀異物，「遠比患者描述得更加粗大。」經討論決定先由肛門處嘗試取出異物，如果失敗，立即為患者實施開腹手術

由於木棍表面光滑而且實心，體積大有重量，取出有一定困難，同時還要小心損傷腸粘膜。經多名醫生合作反覆夾取，才成功取出。該木棍足有30公分長、2.5公分寬。術後男子腹部症狀緩解。

王醫生指現代人生活壓力大，便秘很常見，然而自行將異物放入肛門不但無法解決便秘問題，反而適得其反。醫生提醒充塞異物或造成急性腸梗阻、壓迫腸粘膜出血、甚至直腸壁穿孔，一旦糞便通過穿孔位置進入腹腔，造成「糞性腹膜炎」，嚴重甚至會死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

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