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醉男入錯KTV房搶麥兼大吃大喝 女笑破肚：把我們氣氛又炒熱了

香港01 / 撰文：卓柏安
周女士日前與朋友到卡啦OK聚會，突然走來1名陌生男子搶麥克風之餘還大吃大喝。醉男的朋友終於找到他想要把他帶走，不過醉男還曾說「這都是姐妹」、「自己人」，不願離開。（網上短片截圖）
周女士日前與朋友到卡啦OK聚會，突然走來1名陌生男子搶麥克風之餘還大吃大喝。醉男的朋友終於找到他想要把他帶走，不過醉男還曾說「這都是姐妹」、「自己人」，不願離開。（網上短片截圖）

只要你不尷尬，尷尬的就是別人！中國大陸有網友分享趣事，指與男友到卡拉OK聚會時，突然有1名醉酒男子闖進來，還把麥克風搶走當場高歌，同時主動大吃大喝，像是已經結識多年的老朋友一樣。後來醉男的朋友終於出現，說找他已經很久才終於找到，覺得十分不好意思，不過他們想把醉男帶走的時，醉男還說房內的都是「好姐妹」、「自己人」，最終要花了好些功夫才把他帶走。

在房內的女士似乎並不生氣，事後稱醉男搶了她手上的酸辣粉來吃，又笑指當時大家都累了，這名不速之客卻把氣氛再次炒熱了。網友聽到事件亦笑翻，直指醉男「為了1盒酸辣粉，拚了」。

事發於上周四（28日），居於河南鄭州的周女士與朋友到卡拉OK唱歌聚會，其間突然滿身酒氣的陌生男子進入房間。當時她們便說：「你這走錯房間了，不得了，得唱個歌再走。」料不到醉男還真的點了歌，然後拿着麥克風唱了起來。

醉男點唱古巨基的《好想好想》，於是就陶醉地唱：「好想好想　和你在一起！」之後點了歌手阿肆的《熱愛105°C的你》後，又熱情地唱「八月正午的陽光　都沒你耀眼！」。周女士說，當時她們原本都已經累了，但醉男出現後卻把氣氛再次炒熱起來。

更加誇張的是，當時周女士正在吃酸辣粉，「他就直接把我酸辣粉搶走了」、「他一邊吃一邊唱，中間渴了還喝了我們幾瓶酒」。周女士笑言，「我就覺得這人類社交天花板，我算是見識到是什麼樣子了」。

一段時間之後，醉男的朋友終於找到來這房間，說找他找了挺長時間，整間卡啦OK連廁所找了才發現他入錯房間，「覺得特別不好意思」。朋友替醉男道歉之後，就打算將醉男帶走，但醉男意猶未盡，不想離開，說「這都是自己姐妹」、「這都自己人」，不過最後還是被朋友成功帶走。

網友看到事件之後都表示笑翻天，「為了1盒酸辣粉，拚了」、「他喝了，但是沒醉」、「出事的大都是這種情況」。另外又有網友分享經驗，說曾經與同事在卡啦OK唱歌飲酒，某人說去洗手間後良久沒有回來，直至隔壁房間吵了起來之後，「才知道這傢伙跑到隔壁當成廁所，居然在人家牆角尿了……」。

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文章授權轉載自《香港01》

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