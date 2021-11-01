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女玩手機麻將半年輸近百萬 收到影片才知被閨蜜詐騙

香港01 / 撰文：朱加樟
一名女子與網友打手機麻將，遇上詐騙，結果在半年時間就輸了20萬人民幣。圖為騙徒被捕的情況。（《瀟湘晨報》）
一名女子與網友打手機麻將，遇上詐騙，結果在半年時間就輸了20萬人民幣。圖為騙徒被捕的情況。（《瀟湘晨報》）

湖南一名女子與網友打手機麻將，結果在半年時間就輸了人民幣20萬（約新台幣87萬）。直至有一日她收到幾段短片，才知道自己遇上詐騙

《瀟湘晨報》報道指，湖南益陽市女子謝某早前在網上結識了牌友蕭某和馮某，幾人除了打手機麻將外，平日的感情也非常良好，甚至成為了閨蜜。隨著時間推移，謝女發現自己輸的次數越來越多，起了疑心，於是通過網路回看了牌局，也叫了朋友幫忙分析，但也未發現端倪，只好感歎自己技不如人。

直至8月中旬，謝女收到了幾段外流的監視器影片。在影片中，可見蕭女斜躺在沙發上在打手機麻將，同時向另外一人報牌，對方也在向蕭女報牌，而影片的拍攝時間竟是謝女打牌期間，謝女才知道自己遇上詐騙，隨即報案。

警方調查指，蕭女和馮女通過語音聊天軟體互相透露彼此持牌信息，便於精準拆牌和快速食糊。僅8月5日至8月12日期間，謝女就輸掉了44800元（約新台幣20萬）。

民警又透露，蕭女的丈夫沒有固定工作，家裡的支出都是她靠這種方式賺取。民警說：「蕭某和老公兩人買了一台寶馬，貸款月供五六千，如果碰到還貸日錢不夠，蕭某就會使用這種辦法讓謝某輸錢」。短短半年時間，蕭女、馮女以及兩人的丈夫靠這種方式就贏取了謝女20餘萬元（約新台幣87萬），用於支付車輛貸款以及家庭開支。

至於監視器影片又為何會發到謝女手中呢？原來那是蕭女的嫂子發給謝女的。蕭女的嫂子和丈夫鬧離婚，因為家庭矛盾，於是將監視器影片發給謝女，還敦促謝女「趕緊去報警」。

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文章授權轉載自《香港01》

詐騙 麻將

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