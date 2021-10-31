模仿電影長津湖中志願軍吃冷凍馬鈴薯 牙周炎患者痛失3顆牙

以「抗美援朝」為主題的電影《長津湖》，自9月30日在中國大陸上映以來，便好評如潮。影片中志願軍吃冷凍馬鈴薯的畫面更是給人留下深刻印象，引起模仿潮，體驗當時的艱苦條件。江西一名男子在觀影後亦嘗試吃冷凍馬鈴薯，惟其因本身患有牙周炎，而拔了3顆牙。

江西贛州的賴先生周五（29日），在觀影《長津湖》後，對志願軍吃冷凍馬鈴薯的一幕十分好奇，便在家嘗試吃冷凍馬鈴薯。結果，因本身患有牙周炎，且牙齒不是很好，在咬下去第一口時他的牙齒就開始鬆動。

最終賴先生無奈到醫院進行檢查後，並拔了3顆牙。他還提醒其他觀眾，不要輕易嘗試這種行為。

網民評論： 「好奇害死貓啊，這體驗夠深刻」。 「該不會有家長開始投訴長津湖了吧」。 「那以前的戰士們都是怎麽啃的？！太讓人心疼了」。 「按照某電邏輯，要禁長津湖，因為有人模仿產生了不好結果」。 「志願軍都揣在懷里捂捂才吃，這是直接上去就啃吧」。

而至於牙周炎，主要是由部因素引起的牙周支持組織的慢性炎症，發病年齡以35歲以後較為多見，早期多無明顯自覺症狀，待有症狀時已較嚴重，甚至已不能保留牙齒。因此，有醫生提醒，患者應有意識進行早期就診和及時治療。

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文章授權轉載自《香港01》