河南「豬肉西施」走紅擺攤獲客等逾小時力撐 網民嘆：顏值即正義
河南洛陽一名擺攤賣豬肉的26歲女子近日因眉清目秀、出塵脫俗的外型而被拍下，旋即引發網民們的關注，幫其取號為「豬肉西施」，甚至有顧客曾等1個多小時只為了買其攤位的肉。
該名女子名為岳小美，在汝陽縣擺攤賣豬肉，雖然風姿綽約，令路過的顧客都忍不住多看一眼，但她卻並非「花瓶」，不管是切肉、剁肉、剔骨還是獨自搬100多斤的豬，對她來說都游刃有餘，不少顧客亦點名只要她切的肉，甚至有粉絲專程開幾小時的車過來，且願等1個多小時。而在走紅後，岳小美常常被問到是否已結婚，當得知她已是三個孩子的媽媽後，眾人都會誇她保養得好。
據了解。她13歲就開始學習殺豬賣肉，上學時一到周日便會回家幫忙，跟兩個哥哥一起做事。現在一晃就是十多年，雖然岳小美的丈夫開了一家修車廠，但她強調，自己不喜歡做家庭主婦，不願意讓家人養自己，希望透過努力工作為孩子帶來更棒的生活。
網民點評：
到底是買肉還是看人呢
怎麼美女切的肉吃了能延年益壽？
唉，顏值即正義
宣傳三胎才是目的吧
問題是換個帥哥在一群老爺們裡面賣肉，也很吸引眼球啊，人都喜歡好看的，這是本能
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文章授權轉載自《香港01》
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