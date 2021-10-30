人妻當街捉姦 網友不解：抓了十次 還不離婚

男人出軌必然接二連三，甚至沒完沒了？大陸網絡日前瘋傳捉姦影片，正宮當街暴打小三，並向在旁勸架、相信是其丈夫的男子怒吼：「我逮住你十次了！」而夫婦的年幼女兒則在旁目睹事發經過。影片引起網上熱議，只見片中男子不斷維護小三，其舉動根本顯示已放棄妻子，更為正宮的說話感到心酸，但亦有人質疑「捉了這麼多次姦，為何還不離婚？」。

據大陸網站報道，事發於本周二（26日），山東濱州1名女子當街捉姦，發現丈夫與小三私會，並怒罵在旁的丈夫，引來民眾圍觀。從影片可見，穿淺灰色衛衣的正宮正站在1輛私家車旁邊，狂扯小三的頭髮，小三亦有微微掙扎，而旁邊的丈夫上前勸架，企圖站在中間把兩人分隔，阻止妻子繼續進攻。正宮看到丈夫維護小三的舉動情緒更加激動，大聲質問「我逮着你10次了，你為啥還是不知道和她散伙呢」、「你天天說我看看孩子，你咋不看看孩子」，旁邊的小女孩看到父母吵架，顯得不知所措。

影片只有短短30秒，未能了解後續發展，惟已吸引近26萬人觀看，不少網民都感嘆女子已10次發現丈夫與小三在一起，相信沒有抓獲的次數恐怕更多，又指聽着她那歇斯底里的聲線已惹人心酸，但認為丈夫維護小三的舉動，已顯示他不在乎妻子，情況實在令人心淡。惟有人表示不理解「抓了10多次還不離婚」、「狗改不了吃屎，有第一次就會有無數次！」，「十次了還依依不捨，難怪對方肆無忌憚啦」。有人則關注夫婦感情已破裂，勉強一起整天吵鬧，對孩子也不是好事，倒不如趕快分開更好。

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文章授權轉載自《香港01》