快訊

LINE Pay不支援中國大陸手機？ 電信業者這樣說

人妻當街捉姦 網友不解：抓了十次 還不離婚

香港01 / 卡洛兒
1名女子兇狠地拉扯小三的頭髮，並向在旁勸架、相信是其丈夫的男子怒吼：「我逮住你十次了。」（影片截圖）
1名女子兇狠地拉扯小三的頭髮，並向在旁勸架、相信是其丈夫的男子怒吼：「我逮住你十次了。」（影片截圖）

男人出軌必然接二連三，甚至沒完沒了？大陸網絡日前瘋傳捉姦影片，正宮當街暴打小三，並向在旁勸架、相信是其丈夫的男子怒吼：「我逮住你十次了！」而夫婦的年幼女兒則在旁目睹事發經過。影片引起網上熱議，只見片中男子不斷維護小三，其舉動根本顯示已放棄妻子，更為正宮的說話感到心酸，但亦有人質疑「捉了這麼多次姦，為何還不離婚？」。

據大陸網站報道，事發於本周二（26日），山東濱州1名女子當街捉姦，發現丈夫與小三私會，並怒罵在旁的丈夫，引來民眾圍觀。從影片可見，穿淺灰色衛衣的正宮正站在1輛私家車旁邊，狂扯小三的頭髮，小三亦有微微掙扎，而旁邊的丈夫上前勸架，企圖站在中間把兩人分隔，阻止妻子繼續進攻。正宮看到丈夫維護小三的舉動情緒更加激動，大聲質問「我逮着你10次了，你為啥還是不知道和她散伙呢」、「你天天說我看看孩子，你咋不看看孩子」，旁邊的小女孩看到父母吵架，顯得不知所措。

影片只有短短30秒，未能了解後續發展，惟已吸引近26萬人觀看，不少網民都感嘆女子已10次發現丈夫與小三在一起，相信沒有抓獲的次數恐怕更多，又指聽着她那歇斯底里的聲線已惹人心酸，但認為丈夫維護小三的舉動，已顯示他不在乎妻子，情況實在令人心淡。惟有人表示不理解「抓了10多次還不離婚」、「狗改不了吃屎，有第一次就會有無數次！」，「十次了還依依不捨，難怪對方肆無忌憚啦」。有人則關注夫婦感情已破裂，勉強一起整天吵鬧，對孩子也不是好事，倒不如趕快分開更好。

延伸閱讀：

捉姦片瘋傳│人夫與年輕小三車震斷正　妻開車門：你是她第9個男人

同出軌前夫復婚　竟遭同一小三再度插足　大婆慘被趕出自己家門

文章授權轉載自香港01》

出軌 離婚 香港 人質

相關新聞

人妻當街捉姦 網友不解：抓了十次 還不離婚

男人出軌必然接二連三，甚至沒完沒了？大陸網絡日前瘋傳捉姦影片，正宮當街暴打小三，並向在旁勸架、相信是其丈夫的男子怒吼：「我逮住你十次了！」而夫婦的年幼女兒則在旁目睹事發經過。影片引起網上熱議，只見片中男子不斷維護小三，其舉動根本顯示已放棄妻子，更為正印的說話感到心酸，但亦有人質疑「捉了這麼多次姦，為何還不離婚？」。

萬聖節現在流行燒美元冥幣 竟是河北小村製作的

10月31日是西方「鬼節」萬聖節，節前中國冥幣在海外爆紅，1000美元版冥幣一疊能賣到5美元，是國內價格的32倍；這些冥...

3歲娃不午休 四川師「膠帶捆綁蓋被」辯：怕孩子著涼

四川綿陽江油市一名張姓母親指控，3歲女兒被老師用被子包裹並用膠帶捆綁，老師卻稱「是因擔心孩子會感冒著涼」。畫面曝光後在網...

3萬2標下賓士車！店家「價格打錯」拒出貨 最後賠上87萬

大陸有一名男子在2019年時於網路平台以7500元人民幣(約3萬2台幣)標下了一台「賓士GLA級」的二手車，並且完成付款，結果商家事後卻表示這款車沒有庫存，希望他退款，最後法院也判商家要付消費者近20萬人民幣(約台幣87萬)，並且強制執行。

男睡飯店一個月拒打掃！ 員工開門驚見「垃圾山」：怎麼能住

要怎樣才能令「見慣世面」的飯店房務員也大吃一驚？甚至當場大喊「哇，這怎麼住啊！」、「666！」呢？大陸一名男子入住雲南一間酒店一個月，期間拒絕讓職員入內清潔，職員樂觀以為他想靜靜地自己打掃，沒料到日前男客在未退房下離去，女員工入房時，驚現男子打造了一座「垃圾山」！網傳影片可見，員工開門時見到全房都是垃圾，有大量外賣包裝盒，多到無法清出通道，床頭更是放滿了煙頭，廁所還有大灘啡黃色異物液體，嚇得她驚呼連連大叫。網友直言隔著螢幕都能嗅到臭味，質疑這名男子「沒有垃圾睡不著覺」。

陸八旬婦耳朵流膿藏「白色紗條」 醫檢查竟取出20條活體蠅蛆

大陸雲南一名年屆80歲高齡的王姓老婦近年雙耳反覆流膿，日前終因瘙癢及反覆陣發性疼痛而到大理大學第一附屬醫院耳鼻喉科就診，結果醫生一查，竟從其耳中取出20條活體蠅蛆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。