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陸八旬婦耳朵流膿藏「白色紗條」 醫檢查竟取出20條活體蠅蛆

香港01 / 陳進安
大陸一名80多歲的婦人耳朵反覆流膿，沒想到檢查後才發現耳內藏了20多條活蟲。示意圖／ingimage
大陸一名80多歲的婦人耳朵反覆流膿，沒想到檢查後才發現耳內藏了20多條活蟲。示意圖／ingimage

大陸雲南一名年屆80歲高齡的王姓老婦近年雙耳反覆流膿，日前終因瘙癢及反覆陣發性疼痛而到大理大學第一附屬醫院耳鼻喉科就診，結果醫生一查，竟從其耳中取出20條活體蠅蛆。

就診時，王婦告知醫生，自己這4年來雙耳反覆流膿，由於沒有明顯疼痛感，便未及時就診，結果近日右耳開始癢起來，還伴隨反覆陣發性疼痛。

醫生於是用手電筒照射其右耳，發現耳朵中填滿了「白色紗條」，要抽出才看得清。未料當再仔細檢查，醫生發現這些「白色紗條」竟會自己「蠕動」，終於知這些如同紗條般的物體其實是大量的活體蠅蛆。

隨後，醫生透過耳內鏡下的專業處理，共取出20多條活體蠅蛆。至於為何右耳出現蠅蛆，耳鼻喉科陳銀忠主任經詳細分析王婦病歷後找到答案，即臨床中的蠅蛆病。

原來，王婦右耳外耳道及鼓室存在病灶，導致其右耳反覆流膿，再招來蒼蠅叮咬產卵，最終令活體蠅蛆寄生在耳道中。而經過對症治療，目前王婦已康復出院。

婦人經檢查後終於找出病因。 圖／春城晚報
婦人經檢查後終於找出病因。 圖／春城晚報

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文章授權轉載自《香港01》

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