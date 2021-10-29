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男睡飯店一個月拒打掃！ 員工開門驚見「垃圾山」：怎麼能住

香港01 / 李納德
大陸一名男子在飯店入住一個月，期間拒絕職員入內打掃，沒想到離去時房內垃圾堆積如山，床頭還留有大量菸頭。 圖／微博影片截圖
大陸一名男子在飯店入住一個月，期間拒絕職員入內打掃，沒想到離去時房內垃圾堆積如山，床頭還留有大量菸頭。 圖／微博影片截圖

要怎樣才能令「見慣世面」的飯店房務員也大吃一驚？甚至當場大喊「哇，這怎麼住啊！」、「666！」呢？大陸一名男子入住雲南一間酒店一個月，期間拒絕讓職員入內清潔，職員樂觀以為他想靜靜地自己打掃，沒料到日前男客在未退房下離去，女員工入房時，驚現男子打造了一座「垃圾山」！網傳影片可見，員工開門時見到全房都是垃圾，有大量外賣包裝盒，多到無法清出通道，床頭更是放滿了煙頭，廁所還有大灘啡黃色異物液體，嚇得她驚呼連連大叫。網友直言隔著螢幕都能嗅到臭味，質疑這名男子「沒有垃圾睡不著覺」。

「666」是大陸潮語，意思是形容某人、物或事件很厲害、令人折服，最初是在網路遊戲興起，其後引申為口頭用語，有驚嘆之意。

這是令酒店員工驚叫「666」的事件發生於大陸雲南德宏芒市一間飯店，10月24日，飯店發現一名住房一個月的男子悄悄離去後，竟留下一座「惡臭垃圾山」。原來男子入住後一直拒絕讓職員入內清潔，原以為他在房內放了許多貴重物品，或者想自行打掃，故職員亦不以為意。職員指，男子一個月內未曾外出，一直是點外賣，只會叫人將食物放在門口，由他自己開門拿。

員工拍攝的畫面中可看見，房間內的垃圾多到難以清出一條道路行走。 圖／微博影片截圖
員工拍攝的畫面中可看見，房間內的垃圾多到難以清出一條道路行走。 圖／微博影片截圖

日前男子並未正式退房下，只告訴職員要出門一趟，之後就不見蹤影。員工之後入房檢查，卻發現恐怖一幕。從員工拍攝的影片所見，房間內垃圾遍地，清空一條路都難，近看是大量未吃完的外賣，食物連盒子都沒蓋上就這樣放著，而且除了表面可見之外，地下也都是食物盒。

床頭櫃位置遠看似有一大堆花生殼，近看才見到全是煙頭，床單亦已經泛黃。而廁所也是遍地污漬，馬桶附近有一灘啡黃色液體加異物，疑為尿液。拍攝職員忍不住看得「嘩」、「嘩」聲，直呼「這怎麼住啊，我的天」、「666」，語氣似乎是嚇到不知應該哭還是笑，還說感覺到房內有蒼蠅和蚊子。

網友看到影片大呼噁心，留言「這根本是個豬窩呀」，形容隔著螢幕都聞到臭味。有人質疑就算他拒絕打掃，「讀書的時候沒有做過值日生嗎」，認為這種住戶除了本身有衛生習慣有問題，「很大機率還有心理問題」、「沒有垃圾還睡不著覺？」

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文章授權轉載自《香港01》

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