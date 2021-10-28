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男「點燃硫磺」趕老鼠！慘釀大火受困陽台 獲救後1句成焦點

香港01 / 李納德
大陸一名男子為了驅趕老鼠，在家中點燃硫磺導致火災。 示意圖，非新聞個案／ingimage
大陸一名男子為了驅趕老鼠，在家中點燃硫磺導致火災。 示意圖，非新聞個案／ingimage

滅鼠是否成功不得而知，但肯定的是他燒了自己屋子。大陸江西日前發生一場特別的火災，一名男子在屋裡發現老鼠後，因為雜物房放了太多東西，想到點燃硫磺，把老鼠燻離屋子，未料引起大火，幸好有鄰居發現房子冒出大量濃煙報警。消防到場時現場已噴出火舌，門口有熊熊大火，最終在陽台救出男子，一問下原來他並非屋主，屋子是租來的。網友笑說他點火後的情況是「老鼠還在家沒了」、「關鍵是租的房子，房東好慘」。

近日江西南昌一名男子發現屋內有老鼠，因為屋子雜物房放了太多東西，想出「妙計」，在房內點一盤硫磺，藉此燻走老鼠，未料馬上引起火警。幸好當時有鄰居發現他的單位冒出濃煙，及時報警，沒有令火勢惡化。

消防到場發現7樓的窗口已噴出火舌，大門也冒出熊熊烈火。消防員大為緊張，頻喊水槍壓力大點、戴好裝備等，「速度快一點」，火勢已引燃至樓道內的電錶箱。他們爆拆房門入內，發現男子在陽台上躲避濃煙，在水槍掩護下順利將他救出。經過10分鐘的努力，將屋子內的火勢撲熄。

男子戴著口罩，消防員問起火地點是否為他的家，他說是租來的房子，未料到點硫磺會引起火災。消防提醒固體硫磺屬易燃固體，應儲存於陰涼、通風的地方，切記要離火種、熱源，以免燃燒。

男子獲救後，說明自己並非屋主。 圖／微博影片截圖
男子獲救後，說明自己並非屋主。 圖／微博影片截圖

網友笑回男子這樣一點火老鼠是否滅了不知道，但他的家肯定沒了，「抓隻貓都比這強」、「傷敵一百，自損八千啊」。而且最熱議的是片中對答一句「這是你家嗎？這是我租的房子」，網友估計男子可能是租屋才敢這樣做，「關鍵是租的房子，房東好慘」，甚至有人笑稱「覺得這人是故意的，和房東有私仇」。

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文章授權轉載自《香港01》

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