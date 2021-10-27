25歲男子「深夜弒母後」再拖下樓焚屍 居民嚇壞不敢外出

中國大陸黑龍江哈爾濱市公安局道外分局周三（27日）上午發布警情通報指，黑龍江哈爾濱市道外區太安大街日前發生一起殺人焚屍案件，警方當日已將疑犯抓獲。有居民透露，兇嫌是年約二十五六歲的男子，「半夜把他媽媽殺了」。

警方通報指出，該起殺人焚屍案件於周一（25日）晚上7時許發生，警方當日12時將疑犯汪某抓獲，後者已被刑事拘留。據《山東商報》報道，事發地太安大街為一條商業街，開設多間藥房、食堂等各類商舖，而殺人焚屍案則發生在位於該街與延平二道街交叉口南50米的新樂小區的戶外健身區域。

有附近商舖老闆透露，屍體由一名老人發現，而他自己膽小，沒敢過去看。另一名商舖老闆則表示自己的門店正是在新樂小區內，事發後他一直未有去該店。

居民張麗（化名）則透露，案件發生後，小區內晚上基本沒有人出來，街上人很少，民眾即使外出也是結伴。她續指，兇嫌年約二十五六歲，半夜把他媽媽殺了，「從樓梯裡拖下樓，樓道裡還有血漬，有的人說腿燒焦了」。

張麗因膽小沒有到現場看，但從鄰居口中，她得知兇嫌的父親幾年前就過世了。對於案件，張麗感到費解，「那是他的親媽，他怎麼會幹出這種事呢」。

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文章授權轉載自《香港01》