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1手戴9隻戒指出事！女子指節化膿變形 消防員進手術室用大鉗逐隻剪

香港01 / 撰文：李納德
女子因為右手戴了9隻戒指卡住向消防求助，由於指節已於到腫脹變形，消防馬上帶她到醫院。（微博影片截圖）
女子因為右手戴了9隻戒指卡住向消防求助，由於指節已於到腫脹變形，消防馬上帶她到醫院。（微博影片截圖）

凡事都不能太過，就算配戴戒指亦然！廣東中山1名女子日前向消防求助，其右手共戴上9隻戒指，結果卡得嚴重腫脹。消防員到場了解，其到指節已經化膿變形，擔心再拖下去會壞死，馬上將她送到醫院，與醫生商量該如何處理。由於醫生都無法取下戒指，最終是消防員入手術室用大剪鉗將戒指逐一剪下，前後花上半小時才保住她的右手。

不少網友疑問為何女子是先找消防而不是去急症室，又慨嘆她比漫威《復仇者聯盟》系列電影中的薩諾斯還厲害，形容「他都不敢這麼戴」。

中國消防在微博分享奇事，10月23日，廣東中山古鎮救援隊接到女子救助，指戒指卡在手上無法取下，情況非常嚴重。消防到場發現她的右手竟戴了9隻手指，手指嚴重浮腫，指節位已化膿變形，如不盡快處理可能會壞死。

最後由消防員進入手術室，用大剪鉗逐一剪斷戒指，才讓女子脫困。（微博影片截圖）
最後由消防員進入手術室，用大剪鉗逐一剪斷戒指，才讓女子脫困。（微博影片截圖）

消防員先帶女子到醫院讓醫生檢查，商討該如何處理。由於戒指卡得太牢固，醫生無法取出，處理期間，旁人都擔心剪崩戒指會傷及周圍的人，大家都害怕得站後一步。無可奈何下，只有讓消防員進入手術室處理，先用大剪鉗夾實戒指，將小布攝入去保護好手指，再大力剪下去，因擔心傷到女子，消防花了半小時逐一將戒指剪開，成功保住其右手。

網友形容這是「炫富的悲劇，不卡出人命不甘休了」，又認為她腫成這樣不會是1、2天的事，看到女子手指的腫脹情況，驚訝她拖這樣久都不到急症室，「感覺到一點點緊的時候還不取下來」、「這又不是一天胖成這樣的，早幹嘛不取下來」，但亦不忘大讚「萬能的消防員」，在這種情況下仍能提供適當協助。有人則揶揄女子是「指環王」，又說漫威電影中薩諾斯只是戴了6顆寶石還要用上手套，但她竟然單手就戴了9隻戒指，笑指「薩諾斯都不敢這麼戴」。

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文章授權轉載自《香港01》

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