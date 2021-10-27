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男淘寶韓式汗蒸幕放床邊 網友憂安全：失靈不就煮熟自己？

香港01 / 撰文：朱利安
男子最近在淘寶購買汗蒸幕，並放在臥室床邊，引來網友熱烈討論。（fb「淘寶開心share」圖片）
男子最近在淘寶購買汗蒸幕，並放在臥室床邊，引來網友熱烈討論。（fb「淘寶開心share」圖片）

淘寶只有你想不到，沒有你買不到的東西！最近1名男網友就在facebook分享從淘寶新買的韓式汗蒸幕，並將其安裝在臥室床邊，用後表示「第一次用乾蒸，感覺不錯」。實物照引來網友討論，惟部份人卻擔心有安全隱憂，「只想到很容易發霉」、「會不會失靈煮熟到自己？」。

該名男網友在facebook群組「淘寶開心share」發文，稱最近在淘寶購買自組的韓式汗蒸幕，大讚價錢相宜，並在試用後感覺良好，「一組完即試，試了幾次，第1次用乾蒸，感覺不錯，不夠再熱石加熱，都舒服，出汗量多，只是不知道耐不耐用」，又指在天氣寒冷時，「可以放棉被進去加熱」。

網友擔心蒸氣或導致潮濕和發霉問題，男子則回應指其汗蒸幕屬乾蒸，以發熱管加熱，不會有蒸氣。（fb「淘寶開心share」圖片）
網友擔心蒸氣或導致潮濕和發霉問題，男子則回應指其汗蒸幕屬乾蒸，以發熱管加熱，不會有蒸氣。（fb「淘寶開心share」圖片）

樓主又上傳數張汗蒸幕的成品照，看到他將其放在家中睡床邊，帖文引來逾千網友關注，有人笑言樓主屋夠大，房間才能放得下整間汗蒸幕，指「最重要屋夠大」、「貧窮限制了我的想像」。另外有網友就擔心安全問題，表示「好怕漏電」、「放房間我覺得好潮濕」；但樓主其後回覆，稱其汗蒸幕並非濕蒸，而是靠發熱管加熱，「不是蒸籠，很乾，就像烘暖機這樣，沒有水氣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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