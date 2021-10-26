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9歲男童流落街頭半月睡車頂 一句「父母離婚沒人要我」網心碎

香港01 / 撰文： 卡洛兒
大陸1名9歲男童近日被發現睡在私家車車頂上，並已流落街頭長達半個月時間。圖 /截自星視頻
大陸1名9歲男童近日被發現睡在私家車車頂上，並已流落街頭長達半個月時間。圖 /截自星視頻

大人的事，為何要讓孩子受苦？大陸1名9歲男童近日被發現睡在私家車車頂上，並已流落街頭長達半個月時間，被問為何不回家，他竟指是因爸媽離婚了，沒有人要他，一句話令網民心碎。

天津有民眾前日（24日）拍到1名衣着單薄的男童，躺在1部私家車車頂睡覺的場面，有好心人見他多日流連街頭，遂上前問他為何這麼晚不回家，男童卻說「爸媽離婚了，想回家可是母親不開門，沒有人要我」，自己已經在外面流浪漂泊了半個月。有好心人立即通知當地社區人員前來救助，惟他們怎樣上門向母親勸說，哪怕男童哭跪在家門口都無動於衷。

有人建議把男童送到褔利院生活，惟男童父母都健在，不符合救助條件。目前警方已找到小孩，但仍在聯繫孩子父母，而天津市婦女聯合會則表示正忙於處理有關事件，根據事情的進展和情況，再調查跟進。

事件曝光後引來網民熱議，網民大多怒罵家長不負責任，批評他們「生而不養」，「可以直接判遺棄罪不就行了」、「真心建議生孩子之前要參加培訓，清楚自己有沒有責任心」，也為男童感到心痛，「父母的錯，為何要讓孩子受苦」。

小朋友難免會有好心做錯事的時刻，父母如何教育顯得十分重要。最近大陸網上流傳短片，指有女孩好心幫媽媽將飯盒放到保溫袋內，但卻手滑將飯盒打瀉到地上。女孩一度以為會被懲罰而害怕，不過媽媽知道事件之後並沒有責罰她，反而更溫柔地上前了解事發經過，並擁抱女孩讓她不再感到害怕。

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文章授權轉載自《香港01》

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