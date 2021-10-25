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菜鳥到職徹夜加班 老闆以為撿到寶隔天才知「全公司被搬空」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名菜鳥員工到職日徹夜加班，隔天被發現偷走公司存款及設備。 示意圖／ingimage
大陸一名菜鳥員工到職日徹夜加班，隔天被發現偷走公司存款及設備。 示意圖／ingimage

加班變小偷！大陸重慶市一家直播銷售公司近日錄取一名新的直播營運總監，他第一天上班就徹夜加班，老闆原以為撿到寶，想不到隔天到公司發現直播設備都被搬空，連在抖音銀行帳戶的錢也被轉走，且無法聯絡該名新員工，老闆崩潰呼籲對方及早投案。

根據搜狐報導指出，一名何姓男子創立的直播銷售公司近日錄取一名孫姓男子，擔任直播營運總監，孫男在10月3日到職，當天表現積極，不過他沒有帶身分證，因此無法核對身份，何男也不疑有他，請他隔天再帶來公司即可。

何男表示，當天公司所有人都工作到凌晨12時40分下班，不過孫男卻表示，他要留下來加班整理資料，請其他人可以先行離開。隔天何男到公司後發現，直播設備如蘋果電腦、手機、充電線等機器都不翼而飛，只剩下便宜的手機，他也無法聯繫孫男。

除此之外，連存在抖音帳號銀行帳戶的款項也被搬空，公司內的3C產品損失約4萬多人民幣（至少新台幣17萬元）。何男表示，當時只有孫男有辦法轉走存款，且許多資料都存在被偷走的機器中，公司因此半癱瘓，他也向孫男喊話，希望他能主動投案。

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