陸男子難付130萬禮金提分手女友抱腳哭求 網民：有疑點

大陸經常發生天價彩禮（禮金）拆散情侶事件，近日網上瘋傳深圳一對情侶於街頭抱頭痛哭兼互跪，原因是女子的母親要求30萬元人民幣（約130萬新台幣）聘金，但男方家窮付不起，只好向女友提出分手。女子則跪在地上緊抱男友大腿，苦苦哀求不要分手，男友不為所動，流着淚回答：「求你放過我吧。」兩人的愛情故事令不少網民心酸，慨嘆現實的殘酷。

不過，事件早於今年8月在一些農場文章網站傳出，但一直沒有具公信力的正式媒體報導，而且沒有影片記錄2人對話，相中男女沒有現身，亦沒事發日期和地點，故網民懷疑是「移花接木」式的「看圖作文」文章，質疑事件真偽。

網傳報導最早出現於８月份，稱該對情侶近日於深圳街頭相擁痛哭，被途人拍下過程。女子跪地緊抱男友大腿，不顧旁人目光在哭着哀求，「不要離開我」、「求你不要走，你們家能不能再想想辦法？」。但男友不為所動，並跪下流着淚回答：「求你放過我吧，我父母一輩子都很辛苦，他們太難了。」

網上報導稱，該對情侶是從其他城市到深圳打工，相戀差不多2年，非常恩愛，不過因經濟不佳所以沒樓、沒車、沒存款。女方父母反對他們結婚，要求男方先拿出30萬元人民幣（約36.4萬港元）聘金才同意婚事，但男方來自農民家庭，30萬元人民幣對他來說是天文數字，根本沒法負擔。

男子曾央求未來外母能否減少聘金，又保證婚後會孝順外父外母，寵愛老婆，但未來外母堅持要30萬元人民幣，並說這是老家公價，如果收少了聘金，以後在親戚面前抬不起頭兼被嘲笑。女子不想分手又不敢違背父母，只好求男友問家裏借錢，惟男友忍痛表示不想麻煩到家人，堅決地提分手。

事件於網上曝光後，網民紛紛慨嘆現實的殘酷，有人認為女子應堅決地向父母表明「非小伙不嫁」或「乾脆跟着小伙私奔一走了之」；有人則認為男子應想盡辦法借貸湊錢，結婚後再慢慢還，他不想借錢某程度上是因愛得不夠堅決，不願意付出太多。

有關報導近日再度瘋傳，更獲多間台灣媒體轉載，不過有網民指出，同類報道不時在網上出現，通通不是出自具公信力媒體，而是由農場文章網站的自媒體「作者」或「博主」等撰寫，真偽成疑。翻查資料，大陸正式媒體並無相關報導，雖說是路人拍片，但報導沒有任何片段證實男女對話內容，時間地點欠逢，照片中的男女也沒有現身說法，故有人認為是有網站把短片截圖後「看圖作文」。

今年4月，內地網絡流傳片段，指四川1對男女因禮金問題於隧道內爭執，引起網民熱議，但不少人質疑是造假。（搜狐影片截圖）

事實上，今年4月大陸亦有類似事件瘋傳，指四川1名男子因無力支付女友家庭要求的48萬元人民幣（約57.4萬港元）禮金，狠心結束8年感情。雙方於隧道內大吵大鬧，女方淚崩並埋怨男友辜負她8年青春，質問對方「讓我怎麼活？」。片段亦成功引起網民熱議，但同樣被指造假。

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文章授權轉載自《香港01》