聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸男喝醉報警「求逮捕」！爆笑對話曝光 終如願以償被帶走
酒後失常隨時令自己身陷囹圄！大陸一名男子於飲醉酒後不斷致電警方，要求對方派人拘捕他。對話過程中他更曾爆出多句金句，例如「我也不會跑的，同志」、「我也沒有犯什麼罪」、「一個多小時了，你還沒進來」。男子最後「求仁得仁」，被警方拘捕。
事件發生在山西貴州，周二（19日）一名男子不斷打110報警，說要警員來找他並拘捕他。電話錄音中男子不斷追問為何警員還未到場，要求警員「快馬加鞭」，盡快拘捕他。男子在電話中說「現在還沒來抓我嗎？」、「我在屋裡等到心裡都煩了」、「我就是望他來抓我」。被問到當地警員是否還沒有跟他聯絡上時，男子就說「哎呀，我也不知道」、「我也不會跑的，同志」、「我也沒犯什麼罪」。
隨後110獲報警員將電話轉接至當地警方，期間男子仍不停說話，說自己已經等了一個多小時。電話轉接到當地派出所之後，男子仍然胡言亂語，「哎，你是合水派出所，你來來，你們來抓我嘛！我在屋裡等多個小時了」。派出所回答指「來了已經在路上了，哈」、「已經來了，你等等嘛，哈」，男子就問「到哪裡來了嘛？」，更在派出所掛斷電話之前說「我等著你，我永遠等著你們」。
男子最後被警方拘捕帶走，追求了個多小時的願望得以成真。事件令網友們都感到奇怪，笑說「從沒見過有這種要求」。
延伸閱讀：
住豪宅開寶馬中女買5萬元生果 拖足1年唔找數 老闆呻：就是老賴
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言