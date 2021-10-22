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每月4萬元不夠花！陸留學女邀網友一起罵父 獎賞「本人裸照」

聯合新聞網 / 綜合報導
送子女去國外留學是一筆不小的費用。 示意圖／ingimage
送子女去國外留學是一筆不小的費用。 示意圖／ingimage

許多父母為了讓子女有更好的環境與資源，願意平時省吃儉用減少開銷，只為送孩子去國外留學進修。不過，中國大陸近日瘋傳某女留學生與父親的對話紀錄，內容為一名留學西班牙的女大學生，因為不滿每個月生活費太少，在網路大量散播謾罵爸爸的照片，甚至以裸照做為獎勵，要求網友們一起辱罵父母，種種爭議行徑引起討論。

根據陸媒《印象獨家》報導，這名女留學生每個月和父親拿1.1萬元人民幣（約新台幣4.7萬元）當作生活費，並約定好會將開銷控制在這筆金額以內，卻仍時常在花光後額外刷信用卡，讓父親快要無法負荷。

從對話紀錄截圖中可以看見，父親透露自己的月薪不高，無奈告訴女兒「給了妳1.1萬元，爸爸薪水已經所剩無幾了」，女留學生則稱自己的花費都是用在生活必需品，沒辦法再省，父親見狀只好再勸「妳要有獨立意識啊，爸爸51歲了，已經老了，沒有能力一直養妳」。

該女留學生與父親的對話在網路瘋傳。圖擷自微博
該女留學生與父親的對話在網路瘋傳。圖擷自微博

眼見兩人沒有共識，女留學生心生不滿，轉頭就將這段對話PO網轉發，甚至自行製圖，在父親的照片上寫上「我不願供女兒讀書」，要網友一起批評父親的行徑，甚至有網友爆料，只要有人願意一起辱罵該父親，這名女留學生就會提供自己的裸照作為「回禮」。

相關消息曝光後，許多網友對女留學生的荒誕行徑搖頭，直呼「看這個爸爸說話的語氣，心理好難受」、「我的話這種女兒直接不管了」、「這應該是有病了，應該送去治療」；不過也有人緩頰表示「其實留學一個月生活費這樣真的不夠，不然就得去打工」、「同為留學生的家長，一個月1萬（人民幣）的確不算很寬裕」。

此外，根據陸媒《九派新聞》報導，該女子事後已出面回應，說明自己當初是因生活費尚未到帳才會刷卡，而父親則誤以為她花了額外的錢，才會有所爭執；她也強調，目前已和父親和好，未來也會試著降低開銷，並減少犯錯次數。

留學生 人民幣 裸照

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