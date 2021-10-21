快訊

放送政治無下限的娛樂？川普成立的「川普社交生態系」

城中城救災之後呢？專家：災害調查的建立更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢大學開「戀愛課」教室內外擠爆 女學生爬窗自備小板凳

香港01 / 撰文：孫聖然
武漢大學開設「戀愛心理學講座」太熱門，有女學生跳窗而入。（青蕉視頻）
武漢大學開設「戀愛心理學講座」太熱門，有女學生跳窗而入。（青蕉視頻）

武漢大學近日開設的一節「戀愛心理學講座」，收穫了大量人氣，教室內外均逼滿「渴望愛情」的學生，引發廣泛關注。有網友對此調侃，「這輩子上課沒這麼積極過」。

據了解，武漢大學上周日（17日）晚開了一節「戀愛心理學講座」，吸引大批學生參加，令本是周末的教室人氣滿滿。甚至在講座開講前近一小時，教室內就已經座無虛席。

據現場畫面顯示，不僅教室內坐滿了學生，就連教室的窗台、窗外都有大批學生駐足。還有一名「求知慾」極高的女同學，從窗戶進入並帶著提前準備好的一張板凳。

有拍攝視頻的同學表示，「因為在大學這段美好的年華里，同學們對於愛情有了一份渴求，但是對於戀愛方面的知識，可能還了解不夠。」

亦有武漢大學學生指，「因為是1樓，所以後來的同學就從窗戶翻進來了，老師提醒同學們要注意安全後，就沒有再出現翻窗戶的情況。」

事件還引發網友熱議：「對知識的渴望」、「其實正確引導挺好的，建議多開展這樣的課」、「果然談戀愛能使人活潑好動」、「好可愛，還自帶小板凳」。

武漢大學開設「戀愛心理學講座」，收穫大量人氣。（微博）
武漢大學開設「戀愛心理學講座」，收穫大量人氣。（微博）

事實上，近年來常有中國大陸高校開設類似課程，包括華東師範大學的「婚姻與愛情」、鄭州師範學院的「愛情心理學」、天津大學的「戀愛學理論與實踐」與南京大學的「校園戀愛公開課」，每一所高校內的相關課程，受歡迎程度都極為火爆。

對於此類事件，陸媒《澎湃新聞》評論指，武大教室外，有同學趴在窗戶上，有同學踩在空調外機上，還有人幹脆玩起了疊羅漢，這都形象地說明了年輕人對愛情的渴望，這是掩飾不住、抑制不了的。但想去愛，不代表你有本事、有能力去愛。而這個本事和能力，又是誰也教不會你的，就算專家和老師們說得再好再對，也只能聽聽而已。

《澎湃新聞》又稱，只有當你真正面對那個生活中突如其來的考驗和難關時，你才能真正了解到，自己到底能不能愛，會不會愛？在這個過程中，沒人幫得了你。跨過這道坎，年輕人才談得上精神上真正的「成熟」、「長大」。

延伸閱讀：

高校問題頻發官方巡視組點名批評　北大、復旦等多間名校上榜

5G智慧校園推創科　首間小學參與SmarTone流動教室計劃

文章授權轉載自《香港01》

大學生 愛情

延伸閱讀

年輕人做1個月就離職 老闆嘆「給1萬4都嫌多」引網友氣炸

插座沒電？人妻法眼「拔」出老公私房錢 網友看這張圖笑瘋

民宅上的超大巨型人偶 早晚怎麼拍都有震撼美、爆紅成萬聖節打卡新景點

她收陌生簡訊問「你皮在癢嗎？」怕爆 網揭真相：也收到過

相關新聞

武漢大學開「戀愛課」教室內外擠爆 女學生爬窗自備小板凳

武漢大學近日開設的一節「戀愛心理學講座」，收穫了大量人氣，教室內外均逼滿「渴望愛情」的學生，引發廣泛關注。有網友對此調侃，「這輩子上課沒這麼積極過」。

陸大學生瘋化「虛弱妝」去餐廳買飯 驚動緝毒警察

大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，多裝...

新綜藝《魷魚的勝利》遭疑複製貼上 優酷急回：工作人員失誤

Netflix夯劇《魷魚遊戲》風靡全球，無論是劇中的人物、遊戲情節、場景都造成話題，然而有網友發現，大陸影音平台優酷近日推出一檔綜藝節目的海報字體、設計，竟然都和《魷魚遊戲》相似。。。

父母容貌焦慮？嬰兒戴石膏「頭盔」矯正頭型 每個3300元人民幣

近日有網友發帖詢問，「給小嬰兒戴石膏模型矯正頭型，算不算父母容貌焦慮焦慮到了嬰兒身上」。該貼中發布了四張截圖，是一位寶媽...

30歲猛男練肌只吃雞胸肉 幾周後腰痠…醫師：腎壞了

許多人為了追求健康與體態，積極健身，但若用了錯誤的方法，恐怕只會更傷身。杭州一名30歲男子為了追求緊實的肌肉，每天除了早...

佛媛、菜媛、病媛…為了帶貨變現 被玩壞的「名媛」們

從去年的拼媛走入大眾的視野，各種「媛」便層出不窮。為了追逐流量和利益，網紅們可以隨時變身為各種「媛」主角，一個比一個有過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。