武漢大學開「戀愛課」教室內外擠爆 女學生爬窗自備小板凳

武漢大學近日開設的一節「戀愛心理學講座」，收穫了大量人氣，教室內外均逼滿「渴望愛情」的學生，引發廣泛關注。有網友對此調侃，「這輩子上課沒這麼積極過」。

據了解，武漢大學上周日（17日）晚開了一節「戀愛心理學講座」，吸引大批學生參加，令本是周末的教室人氣滿滿。甚至在講座開講前近一小時，教室內就已經座無虛席。

據現場畫面顯示，不僅教室內坐滿了學生，就連教室的窗台、窗外都有大批學生駐足。還有一名「求知慾」極高的女同學，從窗戶進入並帶著提前準備好的一張板凳。

有拍攝視頻的同學表示，「因為在大學這段美好的年華里，同學們對於愛情有了一份渴求，但是對於戀愛方面的知識，可能還了解不夠。」

亦有武漢大學學生指，「因為是1樓，所以後來的同學就從窗戶翻進來了，老師提醒同學們要注意安全後，就沒有再出現翻窗戶的情況。」

事件還引發網友熱議：「對知識的渴望」、「其實正確引導挺好的，建議多開展這樣的課」、「果然談戀愛能使人活潑好動」、「好可愛，還自帶小板凳」。

武漢大學開設「戀愛心理學講座」，收穫大量人氣。（微博）

事實上，近年來常有中國大陸高校開設類似課程，包括華東師範大學的「婚姻與愛情」、鄭州師範學院的「愛情心理學」、天津大學的「戀愛學理論與實踐」與南京大學的「校園戀愛公開課」，每一所高校內的相關課程，受歡迎程度都極為火爆。

對於此類事件，陸媒《澎湃新聞》評論指，武大教室外，有同學趴在窗戶上，有同學踩在空調外機上，還有人幹脆玩起了疊羅漢，這都形象地說明了年輕人對愛情的渴望，這是掩飾不住、抑制不了的。但想去愛，不代表你有本事、有能力去愛。而這個本事和能力，又是誰也教不會你的，就算專家和老師們說得再好再對，也只能聽聽而已。

《澎湃新聞》又稱，只有當你真正面對那個生活中突如其來的考驗和難關時，你才能真正了解到，自己到底能不能愛，會不會愛？在這個過程中，沒人幫得了你。跨過這道坎，年輕人才談得上精神上真正的「成熟」、「長大」。

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文章授權轉載自《香港01》