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新綜藝《魷魚的勝利》遭疑複製貼上 優酷急回：工作人員失誤

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸影音平台優酷將推出一檔綜藝名為《魷魚的勝利》，引發網友質疑抄襲，但優酷澄清，這是節目最初提案，早就被內部人員「打槍了」。圖翻攝自微博
大陸影音平台優酷將推出一檔綜藝名為《魷魚的勝利》，引發網友質疑抄襲，但優酷澄清，這是節目最初提案，早就被內部人員「打槍了」。圖翻攝自微博

Netflix夯劇《魷魚遊戲》風靡全球，無論是劇中的人物、遊戲情節、場景都造成話題，然而有網友發現，大陸影音平台優酷近日推出一檔綜藝節目的海報字體、設計，竟然都和《魷魚遊戲》相似，引爆大陸、韓國網友怒火，對此優酷也回應了。

優酷今（20）日在微博發文表示，將在2022年推出一檔綜藝節目叫《魷魚的勝利》，並強調這是智力、體力的挑戰，也是兒時遊戲的回憶殺，整場節目將採劇情推進和組團作戰模式。

另外，《魷魚的勝利》的海報字體設計採用和《魷魚遊戲》相似的風格，同樣都有圓形、三角形、正方形圖形。貼文一出，立刻引發討論。

許多大陸網友看不下去直言，「別抄了！好丟人！」、「吃相好難看，這個熱度還蹭...」、「我們國家和魷魚有啥關係？烤魷魚嗎？你好歹叫老鷹捉小雞的勝利還比較吸引我」。消息也馬上被人轉貼南韓論壇中，南韓網友紛紛群起痛批，「中國真是我們的附屬國欸，啥都跟著拍」、「越看越好笑、連魷魚的字體都一樣」。

面對排山倒海的質疑聲量，優酷20日晚間緊急回應，稱這只是節目最初的提案，早就被內部人員「打槍了」，實際綜藝名為《遊戲的勝利》，但工作人員還是誤把最初提案放在招商會上，因此他們也緊急改正，向網友道歉。

魷魚遊戲 南韓

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