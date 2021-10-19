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空姐穿短裙0度寒風中發抖 領導幹部被罰「體驗基層」

香港01 / 撰文： 葉琪
海航空姐身穿短裙深夜在北京市的街頭，頂著寒風中瑟瑟發抖等車，海航主要領導幹部隨即就被要求飛往北京，要換上夏裝後實地「體驗」。圖／取自微博
海航空姐身穿短裙深夜在北京市的街頭，頂著寒風中瑟瑟發抖等車，海航主要領導幹部隨即就被要求飛往北京，要換上夏裝後實地「體驗」。圖／取自微博

海南航空一名空姐早前被發現身穿短裙夏裝制服，深夜在北京市的街頭，頂著寒風中瑟瑟發抖等車。

事件引來不少輿論關注，有指海航主要領導幹部隨即就被要求飛往北京，要換上夏裝後實地「體驗」一番。

據網上爆料，海航一名空姐下班後在北京深夜的街頭等車，被凍得瑟瑟發抖。此情此景被一名白金卡旅客拍下後，發送給海航集團黨委書記顧剛。結果翌日海航主要領導幹部全部要飛往北京，同樣要身穿夏裝，並在攝氏0度的寒風中進行「基層體驗」。

其配發的圖片可見有一名身著短裙夏裝制服的空姐蹲在街頭，全身縮成一團，躲在行李箱背後抵禦寒冷。該名空姐身邊有兩名路人，均是穿上長褲外套。另一張圖片則可見到有8名身著襯衫的中年男子站在街頭，有人雙手抱懷，似乎感受到不少寒意。

微估公眾號「民航一枝花」的文章《1張照片、1個領導免職、8個領導罰站》披露，有旅客拍下空姐照後轉發給顧剛，提出希望搭建一個臨時帳篷供避風。文章稱，顧剛不但回覆「馬上」，更有在海航管理層工作群中作出批示。文章更提到，海航一個主管客艙的副總裁事後被免職，同時管理級別降級、降薪。

針對上述情況，海航在官方微信上發表文章，間接證實事件。文章指出，面對集團黨委的嚴肅批評，面對一線員工每天面臨驟寒天氣的現實，海航控股黨委書記劉璐、黨委副書記徐軍召集黨委班子主要領導幹部，在10月16日晚搭乘航班從海口前往北京。劉璐、徐軍帶領海航控股黨委班子穿夏裝室外體驗工作人員等車之苦，在海航控股北京基地室外實地感受北京換季後的驟寒天氣，體驗一線員工在戶外等換班車時的感受。

文章並提到，海航控股黨委班子連夜召開專題會深刻反思，要求全體幹部要進行深刻反省和自我批評。

海航空姐身穿短裙深夜在北京市的街頭，頂著寒風中瑟瑟發抖等車。圖／取自微博
海航空姐身穿短裙深夜在北京市的街頭，頂著寒風中瑟瑟發抖等車。圖／取自微博
海航主要領導幹部隨即就被要求飛往北京，要換上夏裝後實地「體驗」。圖／取自微博
海航主要領導幹部隨即就被要求飛往北京，要換上夏裝後實地「體驗」。圖／取自微博

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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