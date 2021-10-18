有人竟「拍虐殺動物影片」謀利 還客製化殺法：聽叫聲更刺激

大陸媒體近日接到報料，指有人拍片以腳踩方式虐殺不同動物，包括狗、兔、龜等等，然後將短片上傳到網路上出售圖利，叫價由數十人民幣到數千元人民幣不等，片長幾分鐘到十幾分鐘，購買短片的顧客更包括外國人。銷售虐殺動物短片的人更提供「訂製」服務，讓客戶選擇指定時間、地點、虐殺方式及虐殺的動物種類。大陸媒體曾經假扮顧客與賣家聯絡，對方曾指腳踩的虐殺方式更加刺激，「特別是叫聲」。

陸媒澎湃新聞報道，指有網友報料，1名名為「Ronin」的網友在網上公開發售虐殺動物的短片。報料人提到，Ronin已經拍攝數千條相關短片，並以雲端平台出售短片，叫價由數十到數千元人民幣不等，長度屆乎幾分鐘至十幾分鐘。如果客人為外國人，每條短片價格則約為數美元或歐元，或者可以選擇每月支付20美元（約新台幣560元）以觀看所有短片。

Ronin亦會提供訂製服務，客戶可以要求指定時間、地點、虐殺方式及虐殺的動物種類，然後由Ronin根據要求拍攝短片，另外Ronin更會在檔案名字上註明腳踩虐殺的方式及被虐殺的動物種類品種。

報料人提到，曾有購買影片的人表示，如要判斷影片質素，主要是看短片的腳是否好看，技術水平是否足夠。陸媒假扮顧客與Ronin聯絡時，Ronin指他由去年起製作虐殺動物短片，最初只是與有一樣喜好的人分享短片，後來才以此圖利。他更說腳踩虐殺短片比起其他虐殺短片「更刺激」，「特別是叫聲」。不過他亦指自己「怕出事」，「這比賣黃片（即色情短片）都危險」，曾考慮退出一段時間。

參考Ronin成立的群組資料，成立時間為今年6月19日，描述為「出事就解散」。成員以男性為主，佔約八成八，90後亦超過四成。群組規則只有數條，包括不要輕易曝露私人資料及具體地址、不要上載裸露或血腥視頻及群組內交換資源將不會得到群組主管背書等。

大陸律師付建表示，虐殺自己的寵物並拍成短片出售並非刑事罪行，但就觸犯了《網絡訊息內容生態治理規定》提到有關不得製作、複製、發布展現血腥、驚慄、殘忍等致人身心不適的內容。他認為，公安可以根據傳播範圍及情節嚴重程度依網絡安全法及治安管理處罰法等提控及處罰。

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文章授權轉載自《香港01》