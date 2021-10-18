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消防員井底救喝醉大叔遭強吻 事後無奈擦拭嘴巴

聯合新聞網 / 綜合報導
喝醉的男子竟然強吻消防員，讓在場的消防同仁紛紛著急喊道：「兄弟！你冷靜一點！」圖擷自時事播報Youtube
喝醉的男子竟然強吻消防員，讓在場的消防同仁紛紛著急喊道：「兄弟！你冷靜一點！」圖擷自時事播報Youtube

消防員除了救火以外，也需拯救被困人士等工作。大陸浙江義烏市一名男子喝到爛醉被困井中，消防接收通報後抵達現場入井後，喝醉的男子竟然強吻消防員，讓在場的消防同仁紛紛著急喊道：「兄弟！你冷靜一點！」

綜合陸媒報導，消防員11日晚間獲報，該男子在尋找廁所時意外摔進3公尺深的井裡，於是馬上派人到現場救援。其中一位消防員以垂降方式入井救援，抵達井底時，喝醉男子整個人醉到，不僅不配合消防救援，還不斷扭來扭去，導致消防人員花了許久才為男子綁好救援繩。

不料，男子突然強吻消防員，因為井內空間狹窄，導致消防員措手不及，無處閃避。井外的消防員當場急忙喊道「兄弟！你冷靜一點！」事後成功救援，只見「受害」消防員很用力地擦拭嘴巴。

該救援影片曝光後，不少網友又哭又笑地說：「救命之恩，當然要以身相許！」、「大概是喝太醉了，把消防員看成女朋友」。不過也有網友認為消防工作實在辛苦：「救人還要被侵犯，這份工作太辛苦了」、「親到一半要是吐出來就更可怕了！」

消防員

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