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「虛弱妝」大陸走紅 大學生買飯博同情卻驚動緝毒警
「虛弱妝」，是一種令人看似面色不好、營養不良的「妝容」。而因為化此妝容去飯堂買飯，會獲得飯堂阿姨的同情，多裝一些飯菜給自己，所以「虛弱妝」近日在大陸網絡極為走紅。
但又因「虛弱妝」的上妝效果與吸毒者的面部症狀過於相似，網絡上有關「虛弱妝」的影片還引起各地緝毒警的注意。
據《瀟湘晨報》報道，目前在天津工業大學就讀大三的姚同學，近日在個人社交平台上傳了一段短影片，影片內容為，姚同學為自己化了「虛弱妝」來飯堂買飯，化妝後的姚同學看起來非常虛弱、面部憔悴、雙眼無神，正因如此，飯堂的阿姨為他裝了很多菜。而姚同學亦在影片下註明了「劇情需要，請勿模仿」的提醒。
除了姚同學之外，網絡上有關「虛弱妝」的影片比比皆是，而因為「虛弱妝」的上妝效果與吸毒者的面色灰暗、眼睛無神、身體消瘦、體質虛弱、食慾不振、皮膚乾燥等症狀表現極為相似。這些影片拍攝者還被不少網民誤認為是吸毒者，遭到不少網民的投訴舉報。
周三（13日），溫州市禁毒委員會辦公室官方帳號發布了一條影片，影片中的主人公就是姚同學。影片中一名警察表示，「姚同學畫的妝看起來有點危險，因為吸毒人員差不多也是這個樣子。」
該警察續稱，如果帶著這個妝容走在路上，引得群眾報警，造成了什麽誤會，那就一點都不好玩了。警察還提醒，「千萬不能吸毒，要是吸毒吸成了姚同學化完妝之後的樣子，也許食堂能夠多吃一點，但吃的更多的就是拘留所的牢飯了。」
對此，姚同學回應指，自己發影片只是為了好玩，沒想到會被禁毒警察「盯上」。面對自己化完妝後的形象被禁毒警察拿來宣傳禁毒這一事，姚同學表示，如果真的能為禁毒工作盡一份力，自己覺得挺開心的。
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文章授權轉載自《香港01》
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