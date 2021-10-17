快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

「一夜情蒸鱸魚」菜單照瘋傳 命名來源曝光超噱頭

香港01 / 布萊恩
有網友在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯菜單，並問道：「有沒有人知道蒸鱸魚跟一夜情有什麼關係？」圖／Facebook群組「90年代回憶」
有網友在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯菜單，並問道：「有沒有人知道蒸鱸魚跟一夜情有什麼關係？」圖／Facebook群組「90年代回憶」

「一夜情one-night stand」經常聽到，但「一夜情蒸鱸魚」又是什麼意思？近日網上廣傳一張特色蒸飯餐牌，當中售價40元的「國際一夜情（蒸鱸魚）」相當吸引網民目光，競猜「一夜情」與「鱸魚」有什麼關係，又如何「國際」。

「伙計…麻煩要個一夜情（蒸鱸魚）！」這種叫一叫都令人尷尬非常的「一夜情（蒸鱸魚）」，究竟是什麼？有網民在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯餐牌，並問道：「有冇人知蒸鱸魚同一夜情有咩關係？」

帖文引來網民熱論「一夜情」及「國際」意思，「我估食完一次唔會返轉頭食嘅意思」、「仲以為一夜情之後變咗魚腩，所以就叫國際一夜情」、「係咪解唔同的魚呀，好國際性」。也有人認為只是店舖改名吸引食客的手段，「求其畀個名佢囉，只不過吸引食客，冇其他嘅」。

翻查資料，「一夜情蒸鱸魚」其實是廣東陽江地區一種鹹魚製法。由於以前漁船沒有現今的先進保鮮設備，出海打魚的漁民擔心收穫的海魚會變質，於是把海魚整條放進裝着海鹽的「埕」醃着達到保鮮效果，待魚在埕裏醃一夜後再取出烹飪食用，稱為「一夜埕」。由於「一夜埕」中的「埕」與廣東話的「情」同音，後來變成「一夜情」這充滿噱頭的叫法。

延伸閱讀：

港媽帶小學女兒食茶餐廳　不滿學生餐只限中學生享用：這是咩規矩

台女煲飯加一樣食材意外煮出暗黑料理！睇落似有毒實情超有益

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

「黃金」女星難忘一夜情爬人夫床 瘋魔下場GG了

揭超狂身世！「金曲樂團」落日飛車成員黃浩庭老爸是他

桃園喜迎107位國慶寶寶 鄭文燦送禮鼓勵

黃薇渟拒絕男生告白 林禹女友愛上同性：無法接受

相關新聞

「一夜情蒸鱸魚」菜單照瘋傳 命名來源曝光超噱頭

「一夜情one-night stand」經常聽到，但「一夜情蒸鱸魚」又是什麼意思？近日網上廣傳一張特色蒸飯餐牌，當中售價40元的「國際一夜情（蒸鱸魚）」相當吸引網民目光，競猜「一夜情」與「鱸魚」有什麼關係，又如何「國際」。

想吸引投資者 基金經理直播挖煤 21萬人圍觀

為了吸引投資者注意，中國基金公司在上海地鐵廣告燈箱打廣告不稀奇，竟有基金公司三名基金經理人在直播中，全部穿著礦工衣服、戴...

驚！女住飯店發現29GB已偷拍鏡頭 隨機換房後竟然還有

由於鏡頭對準睡床，她擔心已被偷拍，拍下證據馬上報警，警方筆錄及撿走鏡頭後離開。酒店讓唐女由1711號房調到1311號房，唐女再次檢查床頭插座孔，竟再發現偷拍鏡頭，又再報警處理。

父與1歲兒玩「舉高高」失手致腦出血 醫：可能變傻子、植物人

大陸河南商丘的董先生，在與一歲半的兒子玩「舉高高」遊戲時，不慎失手，造成男童直接墮地，腦部嚴重損傷。有醫生表示，男童目前情況兇險，醒來之後有很大機率會變成傻子或植物人。

帶活蟹搭車遭拒！浙江男當場踩死8蟹 高鐵：裝好就能上車

近日，大陸浙江金華有一名男子欲攜帶一袋未進行嚴密包裝的活蟹搭乘高鐵，遭到工作人員勸阻，稱蟹會污染列車環境，不可攜帶。隨後，該男子當場踩死約8隻活蟹後帶上車，引發關注。

學霸爺爺三進大學 86歲仍每天讀報、學英語、做伏地挺身

四川樂山有一位86歲高齡的老人王大康，他曾在40歲時成為中國單車環遊第一人，61歲時考入大學本科，65歲攻讀研究生，73...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。