「一夜情蒸鱸魚」菜單照瘋傳 命名來源曝光超噱頭

「一夜情one-night stand」經常聽到，但「一夜情蒸鱸魚」又是什麼意思？近日網上廣傳一張特色蒸飯餐牌，當中售價40元的「國際一夜情（蒸鱸魚）」相當吸引網民目光，競猜「一夜情」與「鱸魚」有什麼關係，又如何「國際」。

「伙計…麻煩要個一夜情（蒸鱸魚）！」這種叫一叫都令人尷尬非常的「一夜情（蒸鱸魚）」，究竟是什麼？有網民在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯餐牌，並問道：「有冇人知蒸鱸魚同一夜情有咩關係？」

帖文引來網民熱論「一夜情」及「國際」意思，「我估食完一次唔會返轉頭食嘅意思」、「仲以為一夜情之後變咗魚腩，所以就叫國際一夜情」、「係咪解唔同的魚呀，好國際性」。也有人認為只是店舖改名吸引食客的手段，「求其畀個名佢囉，只不過吸引食客，冇其他嘅」。

翻查資料，「一夜情蒸鱸魚」其實是廣東陽江地區一種鹹魚製法。由於以前漁船沒有現今的先進保鮮設備，出海打魚的漁民擔心收穫的海魚會變質，於是把海魚整條放進裝着海鹽的「埕」醃着達到保鮮效果，待魚在埕裏醃一夜後再取出烹飪食用，稱為「一夜埕」。由於「一夜埕」中的「埕」與廣東話的「情」同音，後來變成「一夜情」這充滿噱頭的叫法。

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文章授權轉載自《香港01》