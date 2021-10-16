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驚！女住飯店發現29GB已偷拍鏡頭 隨機換房後竟然還有

香港01 / 文．李納德
擷自香港01
擷自香港01

偷拍鏡頭令人防不勝防！內地有女子早前出差入住湖南1間酒店，發現1個對準床的插座內藏運作中的偷拍鏡頭，之後酒店安排調房，又在相同位置發現偷拍鏡頭，馬上報警。女子大爆鏡頭已拍下29GB內容，事後酒店沒有道歉或退回房租，更稱他們亦是受害者，不知鏡頭為何出現。有內地律師指，即使鏡頭由第三者安裝，若酒店無法證明已為顧客盡到安全保障義務，仍需負相應責任。

事件發生於10月7日，來自湖南衡陽化名唐晨的女子，因出差入住郴州市臨武國際大酒店。因常聽到偷拍新聞，她四圍檢查房內有沒有偷拍設備，未料發現1個對着床的充電插頭有異，她拿牙簽戮入插座，發現戮不進去，仔細看見到鏡頭，便叫職員拿螺絲批拆下插座，內藏1個亮起藍光的偷拍鏡頭，裏面有記憶卡。

由於鏡頭對準睡床，她擔心已被偷拍，拍下證據馬上報警，警方筆錄及撿走鏡頭後離開。酒店讓唐女由1711號房調到1311號房，唐女再次檢查床頭插座孔，竟再發現偷拍鏡頭，又再報警處理。當時已夜深，而且唐女有多名同事入住同一酒店，她最後仍然在酒店留宿。

唐女爆料稱，發現鏡頭時已拍了多達29 GB內容，但酒店方沒有道歉及退還房租。她曾多次入住該酒店，難以接受他們的處理手法，希望事件引起經常住酒店的民眾關注，現正考慮作民事訴訟

臨武國際大酒店的經理回覆內媒指，酒店會配合警方調查，他們已巡查過其他房間，未發現有偷拍鏡頭，「客人說她可能要進行民事訴訟，但是我們酒店本身也是受害方，不知道攝像頭從何而來」，現時會先由警方定性事件，再尋求大家都滿意的解決方法。

有網民直言，酒店房有偷拍鏡頭很常見，甚至有不法份子會將影片放到網上出售，「幸好之前的內容未被取出」，又認為應通知之前入住同1房間的客人。更有人揶揄「客人查得出來，酒店就查不出來」，笑言將來可能會有「攝像頭偵探」這職業。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明回覆內媒指，若偷拍鏡頭由第三者安裝，管理人仍需舉證，證明有盡安全保障義務，如無法證明，酒店仍需承擔相關責任。而若果偷拍鏡頭是酒店安裝，就會干犯刑事及民事責任，包括非法使用竊聽、竊照專用器材罪及侵犯消費者私隱罪等。

偷拍鏡頭在內地電商平台很容易就買到，功能多、隱匿性強令人防不勝防。央視網曾總結出3招來尋找酒店偷拍鏡頭：

1.檢查藏鏡頭黑點，即機頂盒、路由器、水杯、插座。

2.用手機檢測，由於傳統鏡頭光線不足時會有紅外線補光，故可關燈拉窗簾後用手機拍照，看有沒有紅點，有就可能是鏡頭位置。

3.用手機防偷拍APP偵測，看在同一WiFi網絡內有沒有連上鏡頭，但有些鏡頭是直接將影片存入記憶卡內，不會連上WiFi，故現今沒有完美的反偷拍辦法。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 偷拍 民事訴訟 律師

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