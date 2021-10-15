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帶活蟹搭車遭拒！浙江男當場踩死8蟹 高鐵：裝好就能上車
近日，大陸浙江金華有一名男子欲攜帶一袋未進行嚴密包裝的活蟹搭乘高鐵，遭到工作人員勸阻，稱蟹會污染列車環境，不可攜帶。隨後，該男子當場踩死約8隻活蟹後帶上車，引發關注。
據《極目新聞》報導，事發於周四（14日）下午1時許，在高鐵永康南站內，一名男子在攜活蟹乘高鐵遭拒後，當場將活蟹踩死，在車站地面上留下大片污水。現場畫面顯示，男子的活蟹並未進行捆綁，且僅用一層塑膠袋進行包裝。
根據大陸《鐵路進站乘車禁止和限制攜帶物品目錄》顯示，帶有刺激性氣味或帶有惡臭等異味的物品禁止攜帶。而在活體動物方面，鐵路部門要求除導盲犬外的活體動物一律不允許隨乘客上車，而活蟹在包裝妥當的情況下可以隨身攜帶。
對於此事，網友的評價亦褒貶不一，有網友說「高鐵是方便乘客出行，不是給乘客添麻煩」、「鐵路進站乘車禁止和限制攜帶物品目錄規定不詳細，各地執行差異太大，乘客無所適從」；但亦有網友表示「螃蟹沒有綁，塑膠袋包裝的，可能是擔心列車上散落吧」、「海鮮你用泡沫保溫箱密封一下就好了，拎個袋子海鮮水流出來很臭的」、「乘務員按規定辦事也沒錯啊」。
對此，《極目新聞》評論指出，螃蟹能不能帶上車，是死是活並不是關鍵，有沒有包裝好，會不會對行車安全和衛生造成影響，才是關鍵，該車站就這樣讓男子將踩死的螃蟹帶上車，屬於執行規定過於機械，也縱容了「誰鬧誰有理」的不良心態。
《極目新聞》又指，鐵路部門有鐵路部門的疏失，但公共場所的規則並非針對個人，能遵守的還是應該盡量遵守，無論如何，當眾踩死螃蟹這事，既不人道，也不文明，對誰都沒有好處，甚至涉嫌擾亂公共秩序，真的不能慣著。
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文章授權轉載自《香港01》
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