父與1歲兒玩「舉高高」失手致腦出血 醫：可能變傻子、植物人

大陸河南商丘的董先生，在與一歲半的兒子玩「舉高高」遊戲時，不慎失手，造成男童直接墮地，腦部嚴重損傷。有醫生表示，男童目前情況兇險，醒來之後有很大機率會變成傻子或植物人。

事發於10月10日晚間，董先生抱著兒子玩耍時，發現兒子對頭頂的燈很感興趣，於是董先生就與兒子玩起「舉高高」的遊戲，也就是將兒子拋到空中再用手接住。

未料，在遊戲過程中，董先生不慎失手未接住兒子，導致慘劇發生。一歲半男童直接墜落家中地面，且是後腦部先著地，墜地後的男童發出哭聲，且渾身癱軟，董先生與妻子見狀緊急將兒子送院救治。

經過檢查，醫生表示，男童是嚴重腦出血，且顱內有一半都呈黑色，「現在醒不了，要是能醒的話，不是傻子就是植物人。」醫生還指，男童目前只能保守治療，危險期在一周左右，自主呼吸黃金時期亦是一周，如若男童危險期過後不能恢復自主呼吸，「誰也救不了他」。

董先生與兒子玩「舉高高」遊戲時不慎失手，造成男童腦部嚴重損傷。圖／河南衛視

對此，董先生表示，「我一輩子都過不去這個坎，這一輩子都不會原諒我自己。」而目前，董先生的兒子仍在接受治療中。

對此，有網友表示「一失手成千古恨啊」、「可憐的寶貝。希望有奇蹟發生」、「我一直覺得那些動作好危險」。

值得關注的是，「舉高高」這一簡單的互動遊戲，卻存在極大的「殺傷力」。2018年，東莞8個月大的女嬰被15歲親戚「舉高高」玩耍時，不慎撞到屋頂風扇，導致重型顱腦損傷死亡；2019年，珠海一名3歲女童同樣在玩「舉高高」時被電扇削頭；2020年，山東一位爸爸在和一歲三個月大的兒子玩「舉高高」時，不慎失手，兒子栽倒在地導致顱骨粉碎性骨折。

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文章授權轉載自《香港01》