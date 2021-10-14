大陸新郎婚禮玩椪糖 大學教授講解「木頭人」過關秘訣

Netflix韓國影集《魷魚遊戲》超紅，雖然並未對中國大陸觀眾播出，但依然在中國大陸掀起廣泛討論。據《北京青年報》報道，甚至有新婚夫婦大玩椪糖遊戲，新娘為新郎準備椪糖，要求他按影集的玩法將圖形從椪糖取出，且椪糖上的圖案是影集中難度最高的「雨傘」。

這樣獨特的婚禮也引起熱議，不少網民紛紛好奇新郎是否成功取出椪糖。影集中玩家如果規定時間內取出失敗，或是將圖案弄碎，便會遭槍斃，因此有網民還逗趣發問：「如果輸掉會怎樣懲罰呢？」。

據報道，新娘表示，因為丈夫剛剛看完《魷魚遊戲》，就想到了裏面的椪糖遊戲，於是她便準備了椪糖給他，而丈夫玩到半途就將圖案弄碎了。被問到輸掉之後的懲罰，新娘笑稱懲罰是「發紅包」。

影集在中國大陸的受歡迎程度，也體現在社交網絡的討論熱度。在微博，話題「魷魚遊戲」已突破19.6億的閱讀量及40.7萬次討論。甚至有南京農業大學工學院副教授拍攝影片親授《魷魚遊戲》第一關「一二三木頭人」的過關秘訣。

「一二三木頭人」 牛頓教你通關秘訣？

這名副教授「王小胖」指出，對於「一二三木頭人」遊戲，玩家可以了解牛頓第二力學定律，即每個人前進時「慣性」不同，需要根據體重及鞋面材質等因素確定與地面摩擦力，結合木頭人喊話時給出的反應時間，來判斷每一次前進時的速度。

由於每個人的體重不同，每次「一二三木頭人」喊話的速度亦愈來愈快，因此最佳的前進速度各不相同。他強調，這種決定生死的遊戲不容試錯，只能通過計算及準確預判，來確定跑步的速度，以便能夠在遊戲中玩偶回頭時，儘快停下腳步。

延伸閱讀：

全球熱播中國看不到也受惠 同款面罩商家熱賣逾30萬個

吳京「中國」外套劇照內地爆紅 韓國教授指抄襲《魷魚遊戲》惹議

文章授權轉載自《香港01》