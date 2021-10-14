快訊

陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

大陸新郎婚禮玩椪糖 大學教授講解「木頭人」過關秘訣

香港01 / 撰文：姜庚宇
新郎最終令棚糖圖案碎掉，挑戰失敗。（微博影片截圖）
新郎最終令棚糖圖案碎掉，挑戰失敗。（微博影片截圖）

Netflix韓國影集《魷魚遊戲》超紅，雖然並未對中國大陸觀眾播出，但依然在中國大陸掀起廣泛討論。據《北京青年報》報道，甚至有新婚夫婦大玩椪糖遊戲，新娘為新郎準備椪糖，要求他按影集的玩法將圖形從椪糖取出，且椪糖上的圖案是影集中難度最高的「雨傘」。

這樣獨特的婚禮也引起熱議，不少網民紛紛好奇新郎是否成功取出椪糖。影集中玩家如果規定時間內取出失敗，或是將圖案弄碎，便會遭槍斃，因此有網民還逗趣發問：「如果輸掉會怎樣懲罰呢？」。

據報道，新娘表示，因為丈夫剛剛看完《魷魚遊戲》，就想到了裏面的椪糖遊戲，於是她便準備了椪糖給他，而丈夫玩到半途就將圖案弄碎了。被問到輸掉之後的懲罰，新娘笑稱懲罰是「發紅包」。

影集在中國大陸的受歡迎程度，也體現在社交網絡的討論熱度。在微博，話題「魷魚遊戲」已突破19.6億的閱讀量及40.7萬次討論。甚至有南京農業大學工學院副教授拍攝影片親授《魷魚遊戲》第一關「一二三木頭人」的過關秘訣。

「一二三木頭人」　牛頓教你通關秘訣？

這名副教授「王小胖」指出，對於「一二三木頭人」遊戲，玩家可以了解牛頓第二力學定律，即每個人前進時「慣性」不同，需要根據體重及鞋面材質等因素確定與地面摩擦力，結合木頭人喊話時給出的反應時間，來判斷每一次前進時的速度。

由於每個人的體重不同，每次「一二三木頭人」喊話的速度亦愈來愈快，因此最佳的前進速度各不相同。他強調，這種決定生死的遊戲不容試錯，只能通過計算及準確預判，來確定跑步的速度，以便能夠在遊戲中玩偶回頭時，儘快停下腳步。

延伸閱讀：

全球熱播中國看不到也受惠　同款面罩商家熱賣逾30萬個

吳京「中國」外套劇照內地爆紅　韓國教授指抄襲《魷魚遊戲》惹議

文章授權轉載自《香港01》

魷魚遊戲

延伸閱讀

各路台式麵包一決高下！「2口味」稱霸PTT戰場：越邪惡越好吃

「錯在哪？」幫小孩洗澡無法下樓取餐 請外送員送上樓竟遭嗆

降落傘沒開！傘兵從高空直線摔落 奇蹟保命「僅斷一腿」

「加鋪木地板」能提高房屋租金？ 網點1關鍵直言：沒必要

相關新聞

大陸新郎婚禮玩椪糖 大學教授講解「木頭人」過關秘訣

Netflix韓國影集《魷魚遊戲》超紅，雖然並未對中國大陸觀眾播出，但依然在中國大陸掀起廣泛討論。據《北京青年報》報道，甚至有新婚夫婦大玩椪糖遊戲，新娘為新郎準備椪糖，要求他按影集的玩法將圖形從椪糖取出，且椪糖上的圖案是影集中難度最高的「雨傘」。

杭州青年飯後跳街舞害小腸扭轉 醫生：再晚幾小時就可能絞窄壞死

不少人皆熱愛跳街舞，惟若處理不當，隨時為健康惹來大禍。中國浙江杭州14歲街舞達人小天（化名），日前便在暢快淋漓地跳了兩個多小時街舞後腹痛難耐，結果被發現腸扭轉，連醫生也說再晚幾個小時，其小腸就有可能絞窄壞死。

失業碩士男開摩的 父母覺沒面子 「啃老才浪費學歷」

一條「失業碩士當摩的司機」的視頻火了，引發網友熱議，認為他「很丟臉」、「浪費學歷」；他本人親上火線回應，「我拒絕父母親金...

新郎因疫情緣故被隔離 新人為婚禮如期完成「雲結婚」獲祝福

新冠肺炎疫情爆發後，「雲」為人們的生活帶來了諸多便利，如「雲會議」、「雲上堂」、「雲購物」等。近日，中國湖北襄陽一對新人在受到疫情影響後，舉辦了一場「雲結婚」，得以讓婚禮如期完成。

伴郎單膝下跪向新娘遞戒指 全場驚「以為搶婚」真相笑翻

婚禮上大聲叫「反對」再來搶走新娘，是不少電影中的經典橋段，不過在江蘇1個婚宴現場就出現離奇「搶婚」的情況，該伴郎突然拿出戒指單膝跪地，新人和司儀都呆掉，幸好只是烏龍一場，真令人哭笑不得。

女子耳朵劇痛驚醒！5公分長蜈蚣入耳掙扎 醫授正確應對方法

蜈蚣鑽入耳，聽到也令人毛骨悚然，實在太恐怖了！大陸一名女子日前在睡夢中因疼痛驚醒，發現有蟲走進耳中，但家人想盡方法都未能將活蟲取出，最後只能到醫院求助。醫生發現，女子耳朵中的竟然是一條長達5公分的蜈蚣，更因牠不斷掙扎而導致耳內流血。最終醫生將石蠟油灌進女子耳朵，令蜈蚣窒息死亡再取出，只見整條蜈蚣染血，十分恐怖。女傷者幸無大礙，她事後表示家在山邊，可能是因為沒有關窗，令蜈蚣有機可乘爬進屋，再鑽入其耳中，家人曾使用工具掏耳想把蜈蚣抓出但不果。醫生提醒巿民，如遇到昆蟲入耳，為減低傷害，正確方法是將食用油、甘油、香油或滴耳液等液體倒進耳中，令昆蟲窒息死亡，然後再到醫院求助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。