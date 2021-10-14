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杭州青年飯後跳街舞害小腸扭轉 醫生：再晚幾小時就可能絞窄壞死

香港01 / 撰文： 陳進安
浙江杭州14歲街舞達人小天（化名），日前便在暢快淋漓地跳了兩個多小時街舞後腹痛難耐，結果被發現腸扭轉。示意圖／ingimage
浙江杭州14歲街舞達人小天（化名），日前便在暢快淋漓地跳了兩個多小時街舞後腹痛難耐，結果被發現腸扭轉。示意圖／ingimage

不少人皆熱愛跳街舞，惟若處理不當，隨時為健康惹來大禍。中國大陸浙江杭州14歲街舞達人小天（化名），日前便在暢快淋漓地跳了兩個多小時街舞後腹痛難耐，結果被發現腸扭轉，連醫生也說再晚幾個小時，其小腸就有可能絞窄壞死。

據了解，小天從6歲不到開始學習街舞，已經有8年多的舞齡，在街舞圈中小有名氣。日前，他學會了一套高難度動作，遂暢快淋漓地跳了兩個多小時，然後回家。可吃完晚飯後，小天開始覺得左邊腹部隱隱作痛，惟想著可能是晚飯吃得太急，所以不以為意。沒想到，到了半夜，他腹痛症狀愈來愈嚴重，辛苦得全身蜷縮，還有噁心、嘔吐等症狀，體溫升至超過38℃，家人遂趕緊把他送院。

經CT檢查，小天的腸系膜出現了渦旋狀，導致腹痛的元兇是腸扭轉，需接受急診開腹手術。據悉，腸扭轉會導致部分腸系膜血管或全腸系膜血管阻塞而有部分或全部小腸壞死，前後只需要6個小時，故一經發現必須要盡快解除扭轉，恢復腸系膜血管的循環。而醫生打開小天的腹腔後，發現其小腸和腸系膜根部發生了超過360度的扭轉，原本應該粉紅色的小腸更開始發暗。幸好，經過腸扭轉復位，小天的小腸得以保住，慢慢地恢復至粉紅色。

原來，事發當日，由於恰逢同學生日，小天與大家大吃了一頓，惟吃完就去跳街舞了。醫生認為，這可能就是小天小腸扭轉的原因。據指，吃飽後劇烈運動或重體力勞動，是青少年常見的腸扭轉誘因，在該狀態下，腸道內容物較多，重量增加，其蠕動收縮會更加劇烈，且腸道各段不同步，導致腸道位置產生變化，更易發生扭轉。

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文章授權轉載自《香港01》

腹痛 街舞

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