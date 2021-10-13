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新郎因疫情緣故被隔離 新人為婚禮如期完成「雲結婚」獲祝福

香港01 / 孫聖然
中國湖北襄陽的兩位新人因疫情原因，採用「雲結婚」，收獲網友祝福。 圖／極目新聞
中國湖北襄陽的兩位新人因疫情原因，採用「雲結婚」，收獲網友祝福。 圖／極目新聞

新冠肺炎疫情爆發後，「雲」為人們的生活帶來了諸多便利，如「雲會議」、「雲上堂」、「雲購物」等。近日，中國湖北襄陽一對新人在受到疫情影響後，舉辦了一場「雲結婚」，得以讓婚禮如期完成。

據《極目新聞》報道，婚禮的新郎是28歲的王志超，目前為哈爾濱工程大學核科學與技術專業的博士生。新娘是28歲的何楚楚，為湖北省荊州市第一人民醫院腫瘤科醫生。兩人同為湖北襄陽人，相識相愛已有十年的時間。半年前，他們決定在今年國慶節期間於家鄉舉辦婚禮。

惟9月21日，王志超在搭乘飛機由哈爾濱飛抵武漢，準備回家舉行婚禮時，得知哈爾濱通報新增1宗新冠肺炎確診個案，個案足跡涉及王志超學校所在轄區。「離開哈爾濱時，我所在的哈爾濱工程大學還不是疫區」、「按照國家疫情防控工作要求，從中高風險地區返鄉，我需要進行為期14天的集中隔離和14天的居家隔離。」

就這樣王志超在乘坐火車及巴士返回宜城市王集鎮老家後，向社區上報情況並直接趕到定點隔離酒店進行隔離。而經過與妻子及雙方父母的溝通，考慮了工作等各方面因素後，決定兩位新人的婚禮採用「雲婚禮」的形式如期舉行。

10月2日的「雲婚禮」現場，新娘何楚楚獨自一人走上台後，在隔離酒店內的新郎王志超通過視像形式參與了婚禮全過程，並向親友表示，「以後，我們一定會通過不懈努力，讓世界上再多一個幸福美好的小家庭。以此感謝大家！祝大家幸福美滿！」

而兩人的「雲婚禮」現場被上傳至網絡後，還收穫了一眾網友的祝福：「以後回想起來也是非常獨特的回憶了」、「被疫情耽誤了的婚禮，還是要祝福他們」、「特別的婚禮，難忘的回憶。祝福你們幸福永遠，永遠幸福」。

得知「雲婚禮」在網絡上引起熱議後，王志超還表示，「非常感謝網友們對我們的祝福！熱搜排名沖得越高，我心里越愧疚。今後，我要更好地呵護妻子，更好地經營家庭，更好地珍惜婚姻。」

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文章授權轉載自《香港01》

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