女子耳朵劇痛驚醒！5公分長蜈蚣入耳掙扎 醫授正確應對方法

蜈蚣鑽入耳，聽到也令人毛骨悚然，實在太恐怖了！大陸一名女子日前在睡夢中因疼痛驚醒，發現有蟲走進耳中，但家人想盡方法都未能將活蟲取出，最後只能到醫院求助。醫生發現，女子耳朵中的竟然是一條長達5公分的蜈蚣，更因牠不斷掙扎而導致耳內流血。最終醫生將石蠟油灌進女子耳朵，令蜈蚣窒息死亡再取出，只見整條蜈蚣染血，十分恐怖。女傷者幸無大礙，她事後表示家在山邊，可能是因為沒有關窗，令蜈蚣有機可乘爬進屋，再鑽入其耳中，家人曾使用工具掏耳想把蜈蚣抓出但不果。醫生提醒巿民，如遇到昆蟲入耳，為減低傷害，正確方法是將食用油、甘油、香油或滴耳液等液體倒進耳中，令昆蟲窒息死亡，然後再到醫院求助。

居於江蘇省連雲港李女士於上周一（4日）早上在家人陪同下到醫院求醫，一到醫院就大喊：「醫生，我耳朵裡爬進一條蟲子，太疼了！」她指睡覺時覺得耳朵不適，像是有東西鑽進去，而且感到劇痛萬分。即使家人幫忙檢查，再以各種工具掏耳朵，他們還是找不出異物或是致痛原因。

醫院當值醫生林秋紅以耳內鏡檢查後，就直叫不得了，因為在李女士耳朵內的是一條還活著的蜈蚣，而且因為體積大，掙扎時不斷亂鑽，令李女士耳朵受傷流血。林秋紅醫生立即將石蠟油滴進李女士的耳朵，令蜈蚣窒息黏附靜止，不會再在耳道內活動。同時石蠟油作為潤滑劑，將可以減少蜈蚣取出時可能造成的損傷及方便取出。

鑽入李女士耳中的蜈蚣長達5公分。 圖／網路截圖

只花費2分鐘，醫生已成功取出蜈蚣，該蜈蚣長達5公分，取出時已死亡，但全身沾血，可能牠曾在李女士耳內激烈掙扎。醫生其後為病人檢查及清潔耳道，她幸無大礙。

林秋紅醫生查問事發經過，李女士指家住山邊，晚上天氣熱沒有關窗，懷疑蜈蚣因而從屋外爬進屋內，最後更鑽進她的耳朵。

林醫生提醒民眾，如果遇上昆蟲爬進耳朵，首先是不要慌張，不要用工具掏耳朵。她指昆蟲在耳道內爬行時，除了會引起劇痛，更可能會傷及鼓膜，建議可以先將食用油、甘油、香油或滴耳液等液體倒進耳中，令昆蟲窒息死亡，或使用酒精及對皮膚無毒性的殺蟲劑，麻醉或殺死耳內昆蟲，其後再到醫院求助。她也建議在家中安裝紗窗及做好家居清潔消毒，以免小昆蟲爬進屋中。

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文章授權轉載自《香港01》