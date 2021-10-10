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《魷魚遊戲》全球熱播中國看不到也受惠 同款面罩熱賣逾30萬個

香港01 / 葉琪
Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球熱播。圖／取自Netflix
Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球熱播。圖／取自Netflix

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球熱播，官方傳媒央視財經報導，該劇的周邊商品在韓國熱賣，椪糖、彈珠、劇中服裝等成為暢銷商品。

事實上，中國作為製造業出口大國亦有受惠，位於廣東、深圳、安徽等地的服裝工廠因《魷魚遊戲》而訂單不斷，甚至接獲大量能否在萬聖節之前交付的查詢。

以同款面罩為例，最初在中國網購平台上售賣該款面罩的公司透露，銷量至今已超過30萬個，並且不少是外銷至中國以外的地方。

綜合傳媒報導，閃靈科技的負責人段鵬程表示，當初公司決定售賣同款面罩的契機，是有一位韓國的朋友致電詢問能否下訂單，「17號上的新劇，19號我就上架了面罩。當時劇集熱度還沒起來，但是我朋友來問，我就判斷這個面罩可能會火。」在確定同款面罩能有供貨的渠道後，段鵬程馬上就向工廠預訂了5000個，「一開始銷量很一般。但是到23-26號左右，劇集熱度起來了，銷量立馬翻倍增長，3天賣出了2000多個面罩。到現在就面罩這一個單品，流水已經達到30多萬。」

段鵬程的公司幾乎是第一間個售賣同款面罩的公司，主要成本來自5萬元（人民幣．下同）的開模費，至於原料成本則不高，毛利潤超過80%。

Anna Feng是入駐阿里巴巴國際站的杭州某服裝製造商員工，她亦表示，在看完《魷魚遊戲》並留意到其迅速爆紅後，就立即建議公司提供相關周邊產品。Anna Feng的公司在杭州郊區一間工廠的幫助，僅用兩天時間就將劇中服裝擺上貨架，隨即大受歡新，大部分訂單來自中國以外的國家，包括美國、加拿大、英國和韓國等。

值得一提是，《魷魚遊戲》在中國目前尚未有合法觀看的渠道，Netflix本身更未在中國提供服務。但《魷魚遊戲》爆紅後，在中國亦有擁有不少粉絲。韓聯社報導，韓國外交部發言人崔泳杉已於周四（7日）在例行記者會上，就《魷魚遊戲》在中國非法傳播一事表明韓方已向中方反映，會積極展開應對。

報導並提到，南韓駐華大使張夏成曾經指出，目前在中國有60多個網站非法傳播《魷魚遊戲》。

延伸閱讀：

韓國駐華大使：中國逾60網站盜播《魷魚遊戲》

魷魚遊戲同款商品網上瘋賣 運動衫最受歡迎

文章授權轉載自《香港01》

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