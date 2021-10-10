人夫與年輕小三車震 妻開車門抓姦：你是她第9個男人

大陸日前瘋傳1段捉姦影片，帶人來捉姦的人妻竟被網民批評！事發於山東荷澤市，影片可見人夫和年輕小三在車廂後座衣衫不整，妻子打開車門興師問罪，惟人夫極力維護小三。妻子大罵：「你不是她第10個，也是第9個男人！」怒斥不懂丈夫為何迷戀小三。

網傳該名小三是商場收銀員，私生活不檢點被視作「公共小三」，同時與多名男子有曖昧關係。網民看片後直言小三非常年輕，不明為何要作賤自己，但許有人看片後卻批評人妻舉動粗暴，甚至留言指摘「潑婦就這樣，怪不得被甩」。

大陸微信日前傳出1段捉姦片，聲稱發生於10月5日，地點是山東荷澤市1個叫好學生書城的門口。事發於深夜時份，附近商店早已關門，1名女子帶人走近1輛七人車捉姦，當時她的丈夫正和年輕小三「車震」。一行人打開車門，妻子想將小三拉出來，但丈夫仍極力保護，妻子當場向丈夫表示：「你不是她第10個，也是第9個男人！」直斥小三曾和多名男子有染。

影片可見，人夫與小三均在車廂後座，兩人衣衫不整，爭執一輪後發現2人身上只穿內衣褲。相信是妻子的女子情緒激動，質問丈夫「你還護住她是不是？她可不是一般的女的，可有名的」。爭吵中提到自己已給了丈夫多次機會，結果丈夫還是迫她帶人去捉姦「丟架」，質問丈夫為何沉迷小三。

現場有人質問小三「你一個大閏女到底為啥？你都不要臉」、「破壞別人家庭」，有人向小三大喊「等着！美女」，要她在車內不要動，讓人夫先離開車廂。其後有人伸手想捉人夫出來，但丈夫緊持不出，雙方發生拉扯，片段沒有交代這件捉姦事件如何收場。

內媒報道，網傳的小三姓解，在鉅野縣某商場當收銀員，與今次出軌的人夫常到好先生書門口泊車幽會，因位置不算隱蔽兼車震激烈，曾引來路人圍觀，在附近工作的巿民都知情。有傳人夫已經為了小三想與妻子離婚；更有網民爆料，指該小三私生活極不檢點，與多名男子關係曖昧，說得像是當地的「公共小三」一樣。

有網民疑惑為何人夫和小三長期在私家車上幽會，「這男的連賓館都不開」，而且小三看上去很年輕，不明白她為何要搭上人夫。然而，有網民看完片段後卻把箭頭射向人妻，指其行為像潑婦，甚至表示理解為何人夫會選小三，「一般這些潑婦就這樣，不說男的說女的，怪不得被甩」。

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文章授權轉載自《香港01》