女吃田螺螺殼吸附嘴唇 求助消防員出動迷你電磨機切割

消防員有咩未見過？山東濟南一名女子，進食田螺時不小心將螺殼吸附在嘴唇，最終要靠消防員出動迷你電磨機切割。

該名女士的經歷引來不少大陸網民熱議，就連應急管理部消防救援局也透過官方微博留言稱「說真的，這場面還真不多見～」。

事發在10月6日，女子不小心將螺殼吸附在嘴唇上後，由於折騰半天也無法自行取下來，反而將嘴唇扯得生疼，無奈之下只得頂著田螺來到消防隊尋求幫助。

消防員查看後，一開始嘗試用棉簽沾熱水，試圖借助熱脹冷縮原理將螺殼取下，但失敗了。沒辦法下，消防員只能用小型工具將螺殼磨透。於是，一名消防隊員托住了女子的頭部，同時捏住螺殼，利用迷你電磨機將螺殼切割出一個小孔。螺殼失去負壓，最終應聲脫開。

「田螺事件」引走大陸網民熱議，除了應急管理部消防救援局透過官方微博「中國消防」留言時並不多見外，全國各地的消防員也有湊熱鬧發表意見。例如四川資陽消防稱「萬物皆可卡，可這被田螺卡還是第一次見」，樂山消防亦表示「真的，我們也沒想到電磨機能用在這裡」。

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文章授權轉載自《香港01》