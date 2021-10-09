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杭州現「隱秘生物」蹤影　特色「髮型」吸睛

香港01 / 文．陳進安
擷自香港01
擷自香港01

浙江杭州余杭境內近日出現一種特有的隱秘生物的蹤影，其名為「黑麂」，屬國家一級保護動物，頗具特色的「髮型」甚為吸引網民眼球。

事緣上月底開始，杭州原鄉野地生態保護與研究中心開始回收年初時放置在余杭徑山的紅外相機，結果在9月25日收回的相機中，他們驚喜地發現一條羽扇一般的尾巴尾巴晃過。事後查看發現，在徑山佈設的紅外相機中，有三台記錄到了清晰而完整的黑麂影像。該中心執行主任沈秋表示，雖然此前余杭林業志曾有發現黑麂的記錄，但今次是首次有相機拍到，亦確認黑麂依然在余杭存在。

據了解，黑麂屬鹿科麂亞科的動物，被認為是一種黑色的小鹿，其生性膽小，且晝伏夜出，故與人類碰面的機會少之又少，可謂世上最隱秘的物種之一。一直到上世紀50年代，該動物僅被採集到3個標本而已，其中2件保存在英國自然歷史博物館，一件保存在美國自然博物館，惟彼時人們對其分佈範圍、生態以及習性、數量等情況仍幾乎一無所知。直到60年代後，中國科學家才開始研究黑麂，惟由於其實在太隱秘，令研究困難重重，即使在當今，仍很少在野外拍到黑麂生態照片。

目前可以確定的是，黑麂在中國只分佈於浙江以及相鄰的安徽、江西、福建的部分山區。另外，黑麂一度被認為只在高海拔活動，惟今次所攝到黑麂的三個位置海拔分別為507m、469m和321m。沈秋指，這說明黑麂種群恢復得好，所以擴散到低海拔地區，並證明其可以適應這樣的地帶，這對今後的保護和研究意義非凡，而團隊亦將與相關部門協作，展開下一步的專題調查研究。

網民反應：好漂亮的尾巴、長得真別緻、有點像波爾多山羊、這髮型可以啊！

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文章授權轉載自《香港01》

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