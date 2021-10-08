婚姻騙局！老公不辭而別、婆婆竟是演員扮 同社區多人中招
「婚姻從一開始就是騙局，婆婆也是演員扮演的……」大陸廣西南寧市一名廖姓女子結婚生子不到一年，丈夫不辭而別，債主登門，她才赫然發現，自己的婚姻原來從一開始就是場騙局。更離譜是丈夫同一小區另一名女子生子，同樣是騙財後抛棄母子。
廖小姐惡夢的開始是今年8月22日，丈夫姜生突然不辭而別，留下她和嗷嗷待哺的8個月大幼兒。
隨後一些家長找上門，稱她的丈夫以可幫孩子入讀名校為由，在2021年5月至8月期間，收了24位家長149萬6000元（約新台幣649萬元），然後就找不到人了，已經報警。
這時廖女才知，老公所謂教育培訓其實是騙局，受害者還包括她的朋友。她被要求替夫還錢。最讓廖女士心寒的是這場婚姻從開始就是一場騙局。
廖女士從事醫藥工作高收入，有房有車。2019年11月，她認識住同一個小區熱心又健談的姜生，很快墜入情網，發現懷孕後，2020年6月登記結婚。婚前婚後，丈夫以各種名目向她要錢：父親生病要動手術，要了10多萬元（約新台幣43萬多元）；幾個月後，以資金周轉為由，再次要錢，又先後給了他70萬元（約新台幣304萬元）人民幣。
廖女士還出示的一份與姜生母親的聊天記錄，她萬萬沒想到，這個從頭到尾以婆婆自居的女人其實是個演員。更令廖女無法接受的是，原來戀愛期間，姜生還跟另一名張姓女子生子，就跟她住在同一個小區，同樣育有一子。
姜先生也向張借了108萬元（約新台幣469萬元），還了12萬（約新台幣52萬元）就對母子不聞不問；目前張女已帶孩子離開了傷心地。
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文章授權轉載自《香港01》
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