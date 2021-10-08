快訊

查緝辦案還得身兼行銷？基層員警恐焦頭爛額

屍骸遍地！阿富汗北部清真寺爆炸 傳至少釀百死

婚姻騙局！老公不辭而別、婆婆竟是演員扮 同社區多人中招

香港01 / 楊倩
大陸一名廖姓女子婚後一年丈夫突然失蹤，報警後才發現對方原來是詐騙慣犯，甚至曾相處過的婆婆也是演員假扮的。 示意圖／ingimage
大陸一名廖姓女子婚後一年丈夫突然失蹤，報警後才發現對方原來是詐騙慣犯，甚至曾相處過的婆婆也是演員假扮的。 示意圖／ingimage

婚姻從一開始就是騙局，婆婆也是演員扮演的……」大陸廣西南寧市一名廖姓女子結婚生子不到一年，丈夫不辭而別，債主登門，她才赫然發現，自己的婚姻原來從一開始就是場騙局。更離譜是丈夫同一小區另一名女子生子，同樣是騙財後抛棄母子。

廖小姐惡夢的開始是今年8月22日，丈夫姜生突然不辭而別，留下她和嗷嗷待哺的8個月大幼兒。

隨後一些家長找上門，稱她的丈夫以可幫孩子入讀名校為由，在2021年5月至8月期間，收了24位家長149萬6000元（約新台幣649萬元），然後就找不到人了，已經報警。

這時廖女才知，老公所謂教育培訓其實是騙局，受害者還包括她的朋友。她被要求替夫還錢。最讓廖女士心寒的是這場婚姻從開始就是一場騙局。

大陸廣西電視台報導這起婚姻詐騙案。 圖／新聞片段截圖
大陸廣西電視台報導這起婚姻詐騙案。 圖／新聞片段截圖

廖女士從事醫藥工作高收入，有房有車。2019年11月，她認識住同一個小區熱心又健談的姜生，很快墜入情網，發現懷孕後，2020年6月登記結婚。婚前婚後，丈夫以各種名目向她要錢：父親生病要動手術，要了10多萬元（約新台幣43萬多元）；幾個月後，以資金周轉為由，再次要錢，又先後給了他70萬元（約新台幣304萬元）人民幣

廖女士還出示的一份與姜生母親的聊天記錄，她萬萬沒想到，這個從頭到尾以婆婆自居的女人其實是個演員。更令廖女無法接受的是，原來戀愛期間，姜生還跟另一名張姓女子生子，就跟她住在同一個小區，同樣育有一子。

姜先生也向張借了108萬元（約新台幣469萬元），還了12萬（約新台幣52萬元）就對母子不聞不問；目前張女已帶孩子離開了傷心地。

延伸閱讀：

被拒帶威士忌上機　女子當場飲盡即醉倒　醫院內拳打腳踢警員被捕

山西暴雨｜老婦哮喘發作卻遇道路淹浸　消防員渡河救人發現是母親

文章授權轉載自《香港01》

婚姻 婆婆 人民幣

延伸閱讀

浙江男學生戴二戰時期日本軍帽 好奇下場慘寫「檢討書」

「芥菜不是菜不能減免」 吉林菜販走綠色通道 要繳過路費

網紅景點「內蒙古帳篷」明亮優雅 他實地跑一趟真相嚇人

男童電梯內小便引發電線短路起火受困 幸被外送員發現獲救

相關新聞

00後追風男 年跑2萬公里追100風暴

一般人對於颱風、雷暴等極端天氣避之不及，有些人卻對它們很著迷，深入風暴中心觀察、拍攝。中國傳媒大學的大三學生蘇鏑坷今年就...

網紅景點「內蒙古帳篷」明亮優雅 他實地跑一趟真相嚇人

中國大陸近年出現不少「網紅景點」，憑一張張美圖吸引民眾特意前往見識一番。不過，所謂的「網紅景點」，實際上大多都是「圖片只供參考」，實際上簡陋不堪。有女網友近日就在微博上分享前往內蒙古旅遊的「踩雷」經歷，更直言「我真的要追殺小hs（小紅書）的博主！」

婚姻騙局！老公不辭而別、婆婆竟是演員扮 同社區多人中招

「婚姻從一開始就是騙局，婆婆也是演員扮演的……」廣西南寧市一名廖姓女子結婚生子不到一年，丈夫不辭而別，債主登門，她才赫然發現，自己的婚姻原來從一開始就是場騙局。更離譜是丈夫同一小區另一名女子生子，同樣是騙財後抛棄母子。

「芥菜不是菜不能減免」 吉林菜販走綠色通道 要繳過路費

吉林一男子日前拉了一車芥菜下高速時，收費站告知芥菜不能走農產品綠色通道，需要繳納過路費，此事引發網友熱議。吉林省高速公路...

浙江男學生戴二戰時期日本軍帽 好奇下場慘寫「檢討書」

中國近年不時出現有民眾身穿日式服裝甚至仿日本軍服，因而引起爭議的案例。網友爆料，浙江麗水市有一名男子日前疑戴二戰時期日本...

男童電梯內小便引發電線短路起火受困 幸被外送員發現獲救

周三（6日），大陸安徽合肥市一名男童獨自搭乘電梯時，對操作箱小便導致電線短路起火，被困在電梯內，所幸最終無生命危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。