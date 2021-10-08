網紅景點「內蒙古帳篷」明亮優雅 他實地跑一趟真相嚇人

中國大陸近年出現不少「網紅景點」，憑一張張美圖吸引民眾特意前往見識一番。不過，所謂的「網紅景點」，實際上大多都是「圖片只供參考」，實際上簡陋不堪。有女網友近日就在微博上分享前往內蒙古旅遊的「踩雷」經歷，更直言「我真的要追殺小hs（小紅書）的博主！」

女網友「野生珍妮」當時是慕名前往，在中國大陸社交平台「小紅書」上十分熱門的內蒙古的一個帳篷營地。從圖片所見，該帳篷營地風光如畫，一個個帳篷在綠意盎然的草地井然有序排列。此外，帳篷內部乾淨整齊，野餐用的桌椅造型優雅。

然而，當「野生珍妮」坐了3小時飛機、4小時長途車後，經歷一番舟車勞頓後後，卻發現現場一切都是「圖片只供參考」。該帳篷營地實際上坐落在一片黃土之上，綠草稀稀疏疏。遠處可見到已搭建幾個簡陋的貨櫃箱，上有紅底黃字的大型橫額，寫有「坑爹車」、「射箭」、「水彈槍」等字眼，相信是遊樂設施。不過，其中有數條橫布條已經殘破不堪，根本看不出原本的文字。

顯然有不少民眾是慕名前來。（微博）

「野生珍妮」強調，發布貼文並不是對內蒙古有其他意思，「只是在說這個帳篷營地太差了，圖不對版」。「野生珍妮」稱，甚至連廁所，在網上所見到的都是假照片，「什麼都沒有 。」

與「野生珍妮」有同樣遭遇的還有「你的鏡仔沒改名次數版」，他到雲南澄江的網紅景點「粉紅沙灘」旅遊，結果發現實際上沙灘只是一片海邊的爛地，所謂「沙灘」是暗紅色的粗礪石塊和厚實泥土。

雲南澄江網紅景點「粉紅沙灘」的照片，看起來充滿「少女心」，但實際上只是一片海邊的爛地。（微博）

此外，據中國大陸傳媒報道，在新冠肺炎疫情難以前往外國旅遊的大環境下，結果各地出現大量「平替」。 以「旅游」、「網紅景點」、「打卡景點」為關鍵詞進行搜索統計，發現時不少旅游攻略中，昔日紅極一時的外國旅游目的地，不少都被「收」入中國，其中以瑞士、鐮倉、馬爾代夫熱度最高。以瑞士為例，其「平替」的地方至少有7處，有四川的阿壩草原及畢棚溝、貴州黔西的烏江源十裡畫廊、甘肅甘南州的扎尕那。

不僅外國景點有「平替，兩岸知名景點也有復刻版，廣東汕尾風車島、南京魚嘴濕地公園就被稱為是「小墾丁」。

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文章授權轉載自《香港01》