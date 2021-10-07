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男童電梯內小便引發電線短路起火受困 幸被外送員發現獲救
周三（6日），大陸安徽合肥市一名男童獨自搭乘電梯時，對操作箱小便導致電線短路起火，被困在電梯內，所幸最終無生命危險。
據監視錄影機拍攝畫面顯示，男童在電梯下降過程中，徒手打開電梯門未果，便對著電梯內的操作箱小便，期間電線短路起火，男童似乎也被嚇到，下意識向後躲。
男童也因此被困在電梯內。知情人士透露指出，是一名外送員聽聞電梯內的呼救聲，撥打消防電話，男童才得以獲救，無生命危險。
事件相關話題登上微博熱門搜尋，有網友對男童的行為感到憤怒，留言「值得家長暴打了」、「什麽樣的父母可以教出這樣的孩子」；亦有網友稱男童家長應盡快進行賠償，「先要賠損失，修好電梯，不能給別人帶來麻煩」、「揍完別忘了賠下電梯修理費人工費」。
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文章授權轉載自《香港01》
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