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被拒帶威士忌上機！女當場豪飲醉倒 醫院內拳打腳踢警員被捕

香港01 / 安祖娜
1名21歲內地女子不滿被拒帶同威士忌上機，當場一飲而盡，沒料醉倒後竟襲擊航空公司職員及警員。（微博影片截圖） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1名21歲內地女子不滿被拒帶同威士忌上機，當場一飲而盡，沒料醉倒後竟襲擊航空公司職員及警員。（微博影片截圖） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

各地的機場也對帶上飛機的物品有嚴格規定，無論物品價值高低，只要違反規定便要丟棄。北京1名女子早前因被拒攜帶1支名貴威士忌上機，決定將整支烈酒一飲而盡，沒料當場醉倒被送院。女子醒來後情緒激動，竟向身邊的警員拳打腳踢，更邊打邊問「我勁兒還挺大的吧？」，最終被制服並遭以涉嫌襲警罪拘捕。

事發9月中，21歲吳姓女子準備由北京乘飛機往浙江，當時她帶同1支已開封的名貴威士忌。職員指出已開封的烈酒不能放於手提行李帶上機，但吳女卻不捨得將酒放進寄艙行李中，因而與職員爭執。

吳女惱羞成怒，決定即場飲掉整支威士忌，沒料喝完數分鐘後，竟被發現於機場內1店舖旁醉倒。由於吳女沒有同行的親友，航空公司職員只好將滿身酒氣、不省人事的她送院。不過吳女醒來後，不但沒有感謝職員的協助，反而怒極揮拳相向，令職員不得不報警求助。

吳女被送院後情緒激動，竟對航空公司職員及警員拳打腳踢。（微博影片截圖）
吳女被送院後情緒激動，竟對航空公司職員及警員拳打腳踢。（微博影片截圖）

警員接報到達醫院了解情況，當看到警員走近，吳女情緒激動，竟向警員拳打腳踢襲擊，其間更不斷謾罵「我是傻，鑑定完畢！」、「我勁兒還挺大的吧？」她最終被數名警員合力制服，並以涉嫌襲警罪被捕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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