聽新聞
test
0:00 / 0:00
被拒帶威士忌上機！女當場豪飲醉倒 醫院內拳打腳踢警員被捕
各地的機場也對帶上飛機的物品有嚴格規定，無論物品價值高低，只要違反規定便要丟棄。北京1名女子早前因被拒攜帶1支名貴威士忌上機，決定將整支烈酒一飲而盡，沒料當場醉倒被送院。女子醒來後情緒激動，竟向身邊的警員拳打腳踢，更邊打邊問「我勁兒還挺大的吧？」，最終被制服並遭以涉嫌襲警罪拘捕。
事發9月中，21歲吳姓女子準備由北京乘飛機往浙江，當時她帶同1支已開封的名貴威士忌。職員指出已開封的烈酒不能放於手提行李帶上機，但吳女卻不捨得將酒放進寄艙行李中，因而與職員爭執。
吳女惱羞成怒，決定即場飲掉整支威士忌，沒料喝完數分鐘後，竟被發現於機場內1店舖旁醉倒。由於吳女沒有同行的親友，航空公司職員只好將滿身酒氣、不省人事的她送院。不過吳女醒來後，不但沒有感謝職員的協助，反而怒極揮拳相向，令職員不得不報警求助。
警員接報到達醫院了解情況，當看到警員走近，吳女情緒激動，竟向警員拳打腳踢襲擊，其間更不斷謾罵「我是傻，鑑定完畢！」、「我勁兒還挺大的吧？」她最終被數名警員合力制服，並以涉嫌襲警罪被捕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀：
波蘭醉漢全裸去買啤酒再遊蕩 被捕揭發是檢察官 即時停職恐被炒
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言