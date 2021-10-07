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計程車司機買麵包忘拔鑰匙！車門反鎖果斷爆窗 網笑：最貴麵包

香港01 / 卡洛兒
西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門。（影片截圖）
西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門。（影片截圖）

「停個車去買麵包，也需要付出代價！」近日有一段影片在網上熱傳，西環1位計程車司機在紅綠燈前停車不熄火，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下他竟果斷地用螺絲起子打破車窗開門，網友都笑說「可能是全香港最貴的麵包」。

有網友昨日（6日）在facebook群組「馬路的事討論區」上傳一段影片，指前面計程車司機在沒有熄火的情況下，離開車子到附近商舖買東西，「想著快速買幾個麵包，誰知道被反鎖」，司機見狀即折返並向商店借螺絲起子。

從影片可見，計程車當時停在西環卑路1個行人過路處，司機走到車門前嘗試用螺絲起子撬開車窗，但仍未能打開，最後大力敲破車窗，成功伸手到前座開啟車門。

影片隨即引起熱議，不少網友都笑指司機大哥夠果斷，「說爆就爆，超有個性」，也有人認為他相當「熟手」，「這個經驗不是人人有，看出手快狠準，應該不止發生過一次」，有人亦認同稱打破後門車窗是最佳選擇。有網友則笑說，「這個麵包瞬間升值百倍」、「一定很好吃」，看完影片就懂「以後下車記得要熄火拔鑰匙」。

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文章授權轉載自《香港01》

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