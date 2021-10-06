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陌生男在臥舖夜車強吻熟睡人妻 辯稱「好漂亮」而情不自禁

香港01 / 撰文：卡洛兒
人妻突然感覺有東西在接觸她的嘴唇，迷迷糊糊地睜開雙眼，卻驚見1張陌生男子的臉，嚇得她驚呼大叫。（影片截圖）
人妻突然感覺有東西在接觸她的嘴唇，迷迷糊糊地睜開雙眼，卻驚見1張陌生男子的臉，嚇得她驚呼大叫。（影片截圖）

趁女主角熟睡時，溫柔地吻一吻她的嘴唇，是不少電視劇的浪漫情節，但在現實中這樣做前請三思再三思！中國大陸1對夫婦乘火車遊玩，該女子在上舖睡覺期間突然發覺嘴巴上有東西在動，睜開眼一看竟發現1名陌生男子正在吻自己，嚇得急忙呼喊丈夫並報警處理。疑犯在調查時供認不諱，直言「覺得她很漂亮」，遂情不自急吻下去，最終寫下悔過書，並被處以行政拘留5日的處罰。

國慶長假期間，林女與丈夫乘坐過夜火車到三亞遊玩，翌日早上6時許，睡上鋪的林女還在熟睡中，突然感覺有東西在接觸她的嘴唇，迷迷糊糊地睜開雙眼，卻驚見1張陌生男子的臉，嚇得她驚呼大叫，急忙叫醒正在下鋪的丈夫。

丈夫醒來後立即找火車上的乘警，民警趕到林女所在的車廂並將39歲的疑犯李某制服。在審問下，該名男子直認因為女子長得非常漂亮，她並不知道女子有沒有結婚或男朋友，「我就是覺得她很漂亮，很自然的一種愛慕！也沒有想那麼多，就是一瞬間的想法」。

男子直認情不自禁偷吻，是因為女子長得非常漂亮。（影片截圖）
男子直認情不自禁偷吻，是因為女子長得非常漂亮。（影片截圖）

李某現時因「猥褻他人罪」被警方依法處以行政拘留5日的處罰，處罰結果下來後，李某竟然當場痛哭稱「我感覺世界一下就崩潰了！」他又表示自己只是一時衝動，並沒有考慮到這行為會給對方帶來傷害，現在十分後悔自己所作所為，並在派出所寫下悔過書。

事件火速在網絡上流傳，網友紛紛留言熱議，有人直問「真傻還是假傻，你以為想親誰就親誰嗎？」，又指劇集男主角做的是浪漫，「你做是猥褻」。有人就認為「愛美之心，人皆有之」，但對美好事物還是心懷賞和嚮往就可以，別貿然付諸行動呢。

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文章授權轉載自《香港01》

猥褻 車廂

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