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怎都同一人？網紅在內蒙古草原點外送燒賣 200公里配送費高達2千元

香港01 / 撰文：孫聖然
蒙古族網紅「寶魯日」點外送，因配送距離有202公里，配送費用高達新台幣2520元。圖截自抖音
蒙古族網紅「寶魯日」點外送，因配送距離有202公里，配送費用高達新台幣2520元。圖截自抖音

蒙古族網紅「寶魯日」，是烏拉特草原的一名遊牧民族，他平日在社交平台中分享草原的美景與美食。近日，他拍攝了一系列在草原上點外送的短視頻，其中一份原本人民幣25元（約新台幣110元）的外送，因配送距離有202公里，配送費用更是達到584元（約新台幣2520元），而引發關注。

寶魯日9月23日在抖音上發布的影片顯示，身在內蒙古大草原的他，當日中午11時48分，用外送APP點了一份25元的燒賣，未料很快就有外送員接單。

最終，202公里外的外送歷時接近4個小時後，於當日下午3時43分送達。但值得關注的是，584元的高昂配送費就是餐食價格的23倍。吃到外送後的寶魯日表示，「還挺好吃，就是有點冷了。」

蒙古族網紅「寶魯日」點外送，因配送距離有202公里，配送費用高達新台幣2520元。圖截自抖音
蒙古族網紅「寶魯日」點外送，因配送距離有202公里，配送費用高達新台幣2520元。圖截自抖音

隨後幾日，寶魯日又在外送APP中點了火鍋麻辣燙小龍蝦奶茶等外送，均是同一外送員送餐。

視頻引發網友關注：「草原這麼大還能送外送，也夠神的，還能送貨上門」、「也不知道外送小哥回去路上車還有沒有電了」、「又一次刷新了人們對草原的認知，新一代的草原人」、「想去給你當跑腿了，跑一趟那麼貴」、「一個敢點，一個敢接」。

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文章授權轉載自《香港01》

內蒙古 外送員 網紅

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