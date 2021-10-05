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車主貼「支那製造」被拘 陸警：不抓你對不起全國人民

香港01 / 撰文： 孫聖然
遼寧盤錦一輛私家車車主，在車身張貼「支那製造」、「武運長久」等辱華字眼貼紙，被當地警方處以拘留15日、罰款1000元人民幣。圖／取自觀察者網
遼寧盤錦一輛私家車車主，在車身張貼「支那製造」、「武運長久」等辱華字眼貼紙，被當地警方處以拘留15日、罰款1000元人民幣。圖／取自觀察者網

近日，遼寧盤錦一輛私家車車主，因在車身張貼「支那製造」、「武運長久」等辱華字眼的貼紙，而被當地警方處以拘留15日、罰款1000元（人民幣，下同）。警方在對涉事車主進行教育時還表示，「你傷害的是所有14億中國人，盤錦公安不抓你，對不起全國人民，對不起所有犧牲的烈士。」

據《觀察者網》報導，有網民於近日舉報，盤錦市一輛私家車後方車身貼有日本國旗、日本軍旗、「支那製造」、「武運長久」等貼紙。當地警方接報後即時展開調查，並對涉事車輛的車主進行傳喚。

審訊過程中，涉事車主張某聲稱自己起初並不知道貼紙上圖案及字眼的意思，警方告知後才知道其中含義。據網傳影片片段顯示，盤錦警方對張某說，「『支那』是對中國人的一種極具侮辱性的詞彙，明白嗎？『武運長久』是對外擴張的道路永遠幸運、永遠平安，知道了？」。

最終，張某被處以拘留15日、罰款1000元。他還錄制了影片向公眾道歉。此外，盤錦警方又表示，張某雖一度表示自己對貼紙意思不清楚，但通過調查發現，他在今年年初就曾購買過類似標語的貼紙，已不是初犯。

盤錦警方指，經過調查發現，張某「支那製造」車貼是找外地一商家專門定制的，該商家並未公開售賣此類貼紙。盤錦警方已向商家所在地的警方發出協查請求，將共同整頓購物平台打擊此類商家。

對此，有網民表示：

「專門定制？安的什麽心？」。

「如果可以取消他的國籍就好了，反正他也不想當中國人」。

「這種不僅侮辱英烈，還侮辱全體中國人，應該判重刑」。

「可以順藤摸瓜，把商家和專門私下定制反動賣國產品的小團夥一網打盡」。

警方對涉事車主進行教育時表示，「你傷害的是所有14億中國人，盤錦公安不抓你，對不起全國人民，對不起所有犧牲的烈士。」圖／取自觀察者網
警方對涉事車主進行教育時表示，「你傷害的是所有14億中國人，盤錦公安不抓你，對不起全國人民，對不起所有犧牲的烈士。」圖／取自觀察者網

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文章授權轉載自《香港01》

車主 辱華

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